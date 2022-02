ESG : Webhelp Maroc à la rencontre des personnes en situation de Handicap

Dans le cadre de ses actions en matière de Gouvernance Environnementale et Sociale (ESG), le leader de la relation clients Webhelp Maroc participe au Forum de l’emploi « Handicap Maroc » dédié à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap à Rabat.

Cette participation est un rappel de notre position et de notre engagement effectif en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes à besoins spécifiques. A cet effet, tous les participants pourront passer des entretiens et décrocher un emploi.

Cette action est en ligne avec la politique du groupe Webhelp. En effet, notre politique ESG comporte un pilier People, et s’attache particulièrement à favoriser l’inclusion et la diversité dans les 50 pays où le groupe est présent.

Au Maroc, nous avons mis en place une politique ajustée afin d’intégrer et d’accompagner nos salariés ayant des besoins spécifiques. Ainsi, nous nous efforçons de garantir une adaptation du poste de travail, et nous mettons en place des dispositifs internes facilitant la vie et l’activité au quotidien de nos collaborateur en situation de handicap. Une commission spéciale rassemblant des personnes expertes (RH, pôle médical, Opérations) révise régulièrement cette politique afin de garantir son adaptation aux différentes situations.

Nous comptons à date plus d’une centaine de personnes à besoins spécifiques au sein de nos équipes. D’ailleurs, nous avons une politique pro-active de recrutement inclusif en s’appuyant par exemple sur notre partenariat avec l’ONG Humanité & Inclusion (ex Handicap International), mais aussi, en participant à des évènements tels que le Forum National de l’emploi « Handicap Maroc » de ce samedi 29 janvier.

« Webhelp Maroc est très fier de son engagement en faveur de l’inclusion. Notre participation au Forum d’aujourd’hui est un moment phare dans le déploiement de notre politique d’impact hiring. Nous avons la volonté de participer à favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap sur le marché de l’emploi au Maroc » a déclaré Redouane Mabchour, Directeur Général de Webhelp Maroc.