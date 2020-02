Ericsson lance deux nouvelles offres basées sur l’intelligence artificielle

Ericsson a lancé deux nouvelles offres basées sur l’intelligence artificielle (IA) dans son portefeuille de services réseau, permettant aux fournisseurs de services de communication d’assurer un fonctionnement continu des réseaux et d’offrir une expérience utilisateur optimale.

Les deux nouvelles offres – Network Intelligence et Omni Network Channel – font partie de l’offre de services réseau d’Ericsson. Ils utilisent l’IA, l’automatisation et l’analyse prédictive pour répondre à la réalité complexe à laquelle sont confrontés les fournisseurs de services de communication : croissance exponentielle des données et introduction continue de nouvelles technologies telles que la 5G, la transformation numérique, et la dispersion des sources d’information et des connaissances.

Network Intelligence est un service de support préventif basé sur l’IA qui permet d’identifier et de résoudre les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur les performances du réseau. Le service anticipe les pannes critiques et assure la stabilité du réseau nécessaire à la continuité du service et à des performances optimales de bout en bout. Les recherches d’Ericsson montrent que Network Intelligence réduit les incidents critiques jusqu’à 35 % en effectuant une collecte sélective de données et résout automatiquement les problèmes dans un délai moyen de cinq minutes après la collecte des données.

Omni Network Channel est un espace de travail numérique unifié pour l’interaction entre le fournisseur de services de communication et Ericsson, qui permet une navigation aisée, une auto-assistance et une collaboration fluide. L’espace de travail améliore les performances du réseau et la satisfaction des consommateurs grâce à une résolution plus rapide des problèmes. Il facilite également l’adoption de nouvelles technologies telles que la 5G et aide les fournisseurs de services de communication à développer les compétences de leur personnel.

Roger O’Hargan, responsable Service Area Networks d’Ericsson, déclare : « Notre valeur fondamentale est “la technologie améliorée par l’humain”, où les personnes, la structure et la technologie sont nos principaux atouts. Ces nouvelles offres visent à placer le fournisseur de services au centre en permettant l’auto-assistance ainsi qu’une collaboration harmonieuse, la co-création et un accès facile aux données – tout cela contribuera à garantir une expérience réseau continue ».

Pour Justin van der Lande, analyste principal chez Analysys Mason : « Les opérateurs demandent une interaction plus transparente avec leurs fournisseurs lorsqu’ils traitent des problématiques réseaux. La technologie intelligente proposée par Ericsson couplée à l’engagement de ses experts répond bien à cette demande. Cette approche tire parti de la taille des opérations d’Ericsson dans le monde, de ses structures bien établies et de la richesse de ses connaissances industrielles pour apporter des avantages significatifs aux opérateurs. Les services réseau d’Ericsson alimentés par l’IA sont désormais facilement accessibles grâce à des données partagées qui mettent l’expérience client au premier plan ».

Network Intelligence est conçu pour une utilisation des produits, comme une extension naturelle du portefeuille de services réseau. Elle est complémentaire d’Ericsson Operations Engine, l’offre d’Ericsson pour les opérations managées, la conception et l’optimisation lancée en janvier 2019.