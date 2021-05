Ericsson expérimente un réseau privé pour Airbus

Ericsson (NASDAQ : ERIC) et Airbus étendent leur collaboration pour améliorer l’efficacité de la production d’Airbus grâce à la technologie d’Ericsson. La solution sécurisée d’Ericsson comprend un réseau privé 4G prêt pour la 5G, incluant un coeur sécurisé robuste connecté à la radio fonctionnant sur les bande 700 MHz et 2600MHz TDD. La 5G à ondes millimétriques sera testée au cours de l’année 2021, Airbus se tournant vers les solutions évolutives d’Ericsson.

Le coeur de réseau dédié d’Ericsson est en cours de déploiement chez Airbus à Toulouse, site central des activités d’ingénierie aéronautique comprenant des chaînes d’assemblage. L’une des principales caractéristiques des réseaux privés est la possibilité de transférer des données en toute sécurité entre les différentes équipes d’ingénierie situées sur le site, ainsi que d’effectuer la connexion des différents appareils (devices) au sein des usines et des sites d’Airbus par le biais d’une solution de connectivité NB IOT.

Âsa Tamsons, directrice de l’activité ”Technologies & New Business” d’Ericsson déclare : “Les réseaux privés prêts pour la 5G d’Ericsson accélèrent l’innovation aéronautique, permettent le transfert sécurisé des données entre les différentes équipes d’ingénierie sur site et connectent les appareils au sein des usines et des sites d’Airbus. Nous sommes fiers d’être le fournisseur d’Airbus pour ce partenariat portant sur un réseau privé 4G/5G et nous sommes heureux que le projet soit désormais opérationnel. »