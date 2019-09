Eqdom lance une action en faveur de l’enfance vulnérable (VIDEO)

En collaboration avec l’Association Marocaine de l’Orphelin (AMO), Eqdom lance une action en faveur de l’enfance vulnérable: “Bach May7essouch Bel Far9”. Cette initiative a pour but de venir en aide aux enfants orphelins en leur offrant des fournitures scolaires, leur permettant ainsi d’entamer leur rentrée dans les meilleures conditions.

Cette action à laquelle sera associé le grand public s’articulera de la manière suivante : pour chaque fourniture offerte par un généreux donateur, Eqdom s’engage à faire un don équivalent au profit de l’AMO qui se chargera ensuite de distribuer les articles aux enfants.

Chaque année, au Maroc, plus de 30.000 orphelins vivent une rentrée scolaire difficile car ils vont à l’école sans cartable ni fournitures. Cela les désavantage grandement et augmente les risques d’échec et d’abandon scolaire. Ensemble nous pouvons améliorer leur situation et leur permettre de prendre leur avenir en main. Pour cela, une simple contribution suffit.

Le bien-être des orphelins vous préoccupe ? Rendez-vous à l’adresse www.eqdomcollecteana ou appelez le +212 (0) 777 859 045 pour en savoir plus ou pour faire une promesse de don. Toute contribution, aussi modeste soit-elle, est la bienvenue.

Mobilisons-nous tous, offrons aux orphelins la chance de bâtir leur avenir et de réaliser leurs rêves.