Epicerie Verte lève 6,6 MDH auprès de Azur Innovation Fund

La start-up EPICERIE VERTE vient de réaliser une levée de fonds de 6.6 millions de dirhams auprès de AZUR INNOVATION FUND, pour répondre à la croissance de son activité et pour faire face aux défis technologiques, logistiques et environnementaux.

Les fonds levés auprès de AZUR INNOVATION FUND « vont permettre à EPICERIE VERTE d’accélérer sa croissance aussi bien au Maroc qu’à l’international » affirme Amine SLIMANI, Fondateur et Directeur Général de l’EPICERIE VERTE.

EPICERIE VERTE ambitionne ainsi de créer un écosystème autour du terroir et de l’artisanat marocain, en rupture avec les solutions passées, offrant une plateforme structurée et efficiente capable de lutter contre l’informel et de répondre aux nouvelles exigences de la demande nationale et internationale.

Si EPICERIE VERTE a déjà constitué une base de plus de 2.500 références à ce jour, « la start-up compte étoffer davantage sa gamme pour passer à 20.000 références à horizon 3 ans » poursuit M. Amine SLIMANI. Pour réaliser son plan de développement, EPICERIE VERTE prévoit la création d’une quarantaine d’emplois directs et indirects sur cette période.

Il est à rappeler que depuis son lancement en 2018, EpicerieVerte.ma a choisi d’opérer en mode marketplace, un segment en ligne à plus fort potentiel, afin de faciliter l’accès à des produits sourcés directement auprès des meilleurs producteurs à travers son site web et ses applications mobiles. La plateforme repose ainsi sur un SI (Système d’Information) aux normes internationales, développé en interne et favorisant l’IA (Intelligence Artificielle) pour proposer les meilleures combinaisons et recommandations de produits et faciliter le processus d’achat en ligne.

EPICERIE VERTE s’est démarquée également par une organisation logistique innovante en circuit court et en optant pour des livraisons en « same-day » sur Casablanca et à J+3 sur le reste du Maroc ce qui lui a permis de réduire son empreinte carbone.

Considérée comme une start-up éco-responsable, à fort impact positif sur son écosystème, EpicerieVerte.ma est une opportunité inédite pour les coopératives, producteurs et différents vendeurs de produits bio, naturel et de bien-être, qui peuvent commercialiser leurs produits à travers la plateforme, et en confiant toute la gestion marketing, logistique et comptable à Epicerie Verte.