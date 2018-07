Envie d’une petite croisière pour les vacances?

Marseille ou Barcelone? Les îles Canaries ou les Antilles? Vous n’arrivez pas à choisir votre prochaine destination de vacances ? Et si vous pouviez vous rendre partout à la fois?

Qu’il s’agisse de votre première expérience ou que vous soyez un croisiériste confirmé, et cela quelque soit les contrées que vous souhaitez explorer, MaCroisiere.ma peut répondre à vos envies d’évasion.

La Méditerranée, l’Europe du Nord, les Iles grecques, les Caraïbes, les Bahamas, l’Adriatique, l’Amérique du Sud, le Mexique, l’Asie ou encore Cuba, MaCroisiere.ma vous embarque vers des traversées riches en découvertes !

“Grâce à un large éventail d’itinéraires, faites le choix de votre ville de départ à seulement 2 heures de vols du Maroc: Barcelone, Marseille, Rome, Venise ou Copenhague… et vivez des expériences uniques”, note un communiqué de MaCroisière.ma.

Grâce à sa forme hybride, MaCroisiere.ma vous permet d’économiser votre temps et vos déplacements. En plus d’un accès direct en agence, “nous disposons de services en ligne. Vous obtiendrez votre devis par mail, téléphone, Whatsapp ou Facebook”, précise le communiqué.

Et pour le plus grand bonheur de nos croisiéristes Marocains, MaCroisiere.ma vous fait profiter de nombreuses promotions avec des tarifs spéciaux, des forfaits boissons on board, de la gratuité pour vos enfants et pleins d’autres avantages. Alors, intéressés?