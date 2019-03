Entretien: Kamil Ouazzani explique les ambitions de Tijara 2020

Le Vice-Président de la Fédération des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation, Kamil Ouazzani est revenu sur le changement de statut de Tijara 2020, à savoir le passage d’une association à une fédération.

Pouvez-vous nous présenter votre Fédération ainsi que ses objectifs ?

Créée le 1er septembre 2016 à l’initiative des professionnels du secteur, Tijara 2020, regroupe les principaux distributeurs de produits de grande consommation dans plusieurs activités, à l’instar de l’agroalimentaire, des produits d’hygiène, des produits d’entretien, des télécommunications, de la minoterie… Et ce, dans le but d’être un interlocuteur commun auprès des pouvoirs publics : Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’investissement et de l’Economie numérique, Administration des Douanes et des Impôts Indirects, Direction Générales des Impôts, ONSSA, IMANOR…

Que représente réellement votre Fédération et quel est son poids sur un secteur vaste qu’est celui de la distribution ?

La Fédération représente un marché qui pèse plus de 85 milliards de dirhams, elle agit en totale indépendance pour la structuration et l’essor du secteur du commerce et de la distribution à travers ses Commissions Thématiques qui sont : Fiscalité, ONSSA, Douanes, IMANOR, Secteur Moderne et Relations fournisseurs, Formation et Actions Sociales, Ministère de l’Industrie du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique. Dans leurs constituions et missions, ces Commissions thématiques reproduisent les problématiques fondamentales auxquelles sont confrontées nos entreprises. Elles dialoguent et interagissent avec les institutions et organismes concernés, débattent dans un esprit sincère et constructif, afin d’agir de concert avec eux à l’essor d’un secteur en pleine mutation et générateur de beaucoup de valeurs pour notre pays.

Pouvez-vous nous parler de quelques réalisations de TIJARA 2020 ?

Depuis sa création, Tijara 2020 d’œuvrer pour la modernisation et la performance de son secteur. Beaucoup d’actions ont été accomplies, telle la formation et l’optimisation du capital humain par le biais d’un partenariat signé avec la Chambre Française du Commerce et de l’Industrie du Maroc. Le facteur humain et la formation sont incontournables pour amener notre secteur à une agilité durable. Plus d’une centaine de collaborateurs d’entreprises membres ont bénéficié d’une formation certifiante et adaptée à leur contexte. D’autres conventions ont été signées avec ONSSA lors du SIAM dans son édition de l’année 2018, avec la Direction Générale des Douanes ainsi qu’avec d’autres opérateurs du secteur privés comme la RAM et Euler Hermes…

Tous ces partenariats et actions de fond ont contribué à la crédibilisation de TIJARA 2020 qui est devenue en peu de temps un acteur considérable et efficient sur le plan national.

Qu’est ce qui a justifié le passage de statut d’Association à Fédération de TIJARA 2020 ?

TIJARA 2020 n’a eu de cesse d’agir sur différents leviers pour la structuration, la modernisation et la cohérence de son secteur au bénéfice du consommateur marocain. A l’approche des Assises Nationales du Commerce et de la Fiscalité, face aux nouveaux enjeux et défis à relever, à la nécessité de fédérer davantage et d’agir collectivement, Tijara 2020 a décidé de passer au statut de Fédération. Ainsi, lors de son Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en son siège le 13 mars 2019 à Casablanca, en présence de la majorité de ses membres et par modification de ses statuts acceptée à l’unanimité, Tijara 2020 a acté son passage à : Fédération professionnelle sous la dénomination de “Fédération des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation”.

Cette évolution légitime et naturelle, est due au travail de fond qui a été mené par TIJARA 2020, depuis sa création, pour la dynamisation d’un secteur stratégique et crucial et qui constitue un vrai levier d’emplois et de génération de valeurs. Elle s’explique aussi par le ralliement d’associations professionnelles nouvelles émanant de secteurs importants comme les télécommunications, distribution de boissons, de tabac, droguerie, hygiène, parfumerie, produits alimentaires, minoterie et d’autres… convaincues du rôle fédérateur et efficient que joue Tijara 2020 dans notre pays.

Quels sont les perspectives d’évolution et de développement pour votre Fédération dans les années à venir ?

En tant que Fédération professionnelle indépendante et responsable, Tijara 2020 n’a de cesse de déployer ses efforts pour la défense des intérêts du consommateur marocain. Elle ambitionne d’agir en tant acteur professionnel et citoyen sur différents volets : l’équité fiscale, la formalisation et la cohérence du secteur, l’appui au développement et à la modernisation, le renforcement du dispositif réglementaire, la prise d’initiative et soutien aux jeunes, la formation et la performance du capital humain… Nous comptons apporter une solution intégrée et exhaustive, solidaire et impliquée aux côtés de tous les acteurs concernés afin de parvenir, ensemble, à un secteur prospère au bénéfice de notre pays.

A.K.A.