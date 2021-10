Entreprises: Le HCP lance une plateforme de collecte en ligne

Le Haut-commissariat au Plan (HCP) a annoncé, ce jeudi, la mise en place, au troisième trimestre de 2021, d’une plateforme de collecte de données statistiques à distance pour les enquêtes de conjoncture auprès des entreprises.

Ce nouveau dispositif, qui s’inscrit dans le cadre du programme de transformation digitale du Haut-Commissariat, permettra un gain de temps, une interactivité continue avec les entreprises et répondra par la même occasion aux contraintes de distanciations sanitaires, indique le HCP dans un communiqué. En outre, la plateforme mise en place est dotée de mécanismes de sécurité efficaces afin de garantir la confidentialité des données recueillies, fait savoir la même source.

L’opération de collecte via ce mode lancée en Juillet dernier, limitée à un périmètre restreint, est maintenant élargie à l’ensemble de l’échantillon d’entreprises industrielles, objet des enquêtes trimestrielles de conjoncture, et sera étendue dans un second temps aux entreprises des secteurs des services, du commerce et de la construction échantillonnées dans le cadre de cette enquête.

La généralisation de ce dispositif à l’ensemble des enquêtes entreprises, prévue par le programme de digitalisation du HCP, dépendra du rythme d’adhésion des entreprises à ce nouveau mode, souligne le HCP, ajoutant qu’une capsule vidéo expliquant toutes les modalités de cette opération est mise en ligne sur son site officiel afin de guider les entreprises à l’utilisation de cette nouvelle plateforme et leur faciliter le basculement vers ce nouveau mode de collecte.