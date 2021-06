Entrepreneuriat/Laâyoune-Sakia El Hamra: lancement du programme « RIYADA »

Dans la continuité des Hautes Directives Royales visant à accompagner les initiatives entrepreneuriales, le Centre Régional d’Investissement de la Laâyoune-Sakia El Hamra, l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), la Fondation Création d’Entreprises (FCE) et la Banque Populaire de Laâyoune, organisent le 9 juin 2021 à Laâyoune, une cérémonie de signature d’une convention de partenariat ayant comme objectif la mise en place du programme intégré d’accompagnement dénommé « RIYADA ».

Ce programme intégré d’accompagnement des porteurs de projets pouvant bénéficier d’un financement PIAFE vient pour promouvoir l’esprit entrepreneurial dans la région, à travers l’accompagnement et la formation des porteurs de projets durant l’ensemble des phases du projet, depuis le cadrage de l’idée de départ jusqu’à l’aide au montage du dossier de financement, en passant par des formations autour de l’entrepreneuriat, l’aide au montage du business plan et l’assistance aux démarches de création d’entreprises. L’objectif fixé est d’accompagner 300 porteurs de projets à l’horizon 2021, financer 70% des projets accompagnés via une déclinaison préfectorale et provinciale et organiser des évènements autour de l’entrepreneuriat au niveau de la région.

Un accompagnement à forte valeur ajoutée sous le signe de la synergie et de la dynamique régionale:

Les parties de la convention mettront leurs expertises au profit des porteurs d’idées et porteurs de projets pour un accompagnement personnalisé et à grande valeur ajoutée. A cet effet, la synergie entre les parties prenantes permettra une meilleure inclusion financière des jeunes dans le cadre du financement PIAFE, en plus de la promotion de l’entrepreneuriat au niveau régional afin de stimuler et encourager l’action d’entreprendre.

Il importe de noter que le PIAFE a été initié suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, pour accompagner les porteurs de projets, notamment dans le volet d’appui et d’accompagnement via une coordination d’actions au niveau régional. Ainsi, le comité de suivi du projet « RIYADA » veillera à ce que les actions du programme soient appliquées en concordance avec le PIAFE, au grand profil des jeunes porteurs de projets et des TPME qui constituent la grande majorité du tissu économique de la région.