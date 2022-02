Entrepreneuriat à Al Haouz: le CRI Marrakech-Safi s’allie avec Edukateam

Le Centre Régional d’Investissement Marrakech – Safi a signé une convention de partenariat tripartite avec le Groupe de Formation Edukateam et son entité Edukaskills – Global Learning Finnish Experts et la Province d’Al Haouz, pour répondre ensemble aux besoins de soutenir et d’accompagner le développement de l’entrepreneuriat au niveau de Province d’Al Haouz, en phase avec les objectifs du Nouveau Modèle de Développement dont :

L’inclusion sociale et économique de tous les citoyens,

Le principe d’équité face aux enjeux de développement,

L’autonomisation des régions dans le processus de déconcentration.

Cet accord qui s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) porte sur le programme solidaire du Groupe Edukateam « Rise up to the Top – Success in Entrepreneurship » dont l’objectif est de soutenir la réussite dans l’entrepreneuriat en permettant à des porteurs de projets un accès gratuit, grâce au soutien financier d’organismes partenaires, à un dispositif de formation – incubation – accompagnant impactant.

Ainsi, les partenaires sont engagés à soutenir le développement socio-économique de la Province d’Al Haouz en identifiant des profils d’entrepreneurs qui portent en eux une vision, un rêve et ont les capacités pour les concrétiser. Dans sa phase 1 en 2022, Rise up to the Top – high atlas vise l’incubation réussie de 100 projets entrepreneuriaux dans le haut atlas marocain.

En tant qu’acteur majeur dans le développement de l’écosystème entrepreneurial de la province d’Al Haouz, Le CRI MS vise à travers ce partenariat à apporter une valeur ajoutée à cette initiative, par l’appui et accompagnement des candidats sélectionnés vers la concrétisation de leurs projets, les inclure dans la dynamique économique et régionale et les faire bénéficier des actions de promotion de l’entreprenariat dans la région menées par le CRI MS.

‘Nous sommes ravis d’accompagner la Province D’Al Haouz et le groupe de formation Edukateam dans le lancement du programme Rise Up to the Top, programme d’accompagnement des candidats pour la concrétisation de leurs projets en environnement des montagnes dans la province d’Al Haouz ; dans la continuité de la feuille de route du Centre Régional d’Investissement Marrakech Safi, des efforts gouvernementaux et ambition du modèle de développement sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste’ assure Mohamed Amine Sabibi, Directeur du Pôle Impulsion Économique et Offre territoriale au Centre Régional d’Investissement Marrakech Safi.

Pour sa part, Mr Driss Rhafes, Directeur Général du groupe de formation International Edukateam, confirme que « Le partenariat signé entre Edukateam et le CRI de Marrakech – Safi en décembre 2021 a permis de lancer avec succès une première promotion de 50 participants au programme d’incubation Rise up to the Top au niveau d’Al Haouz, le 25 février 2022.

Le programme d’incubation qui durera 9 mois permettra de mettre en place les conditions de réussite d’un projet d’entreprise prospère et durable, tant en termes de compétences que de création et de lancement de projets.

Nous sommes fiers de pouvoir contribuer avec nos partenaires au développement d’une nouvelle culture entrepreneuriale visant à apporter de la valeur à l’écosystème des entrepreneurs, tout en les autonomisant dans leur progression» fin de la citation.