Énergie électrique: hausse timide de la production au T1 2021

La production de l’énergie électrique s’est accrue de 0,7% au terme du premier trimestre 2021, après un recul de 2,2% à fin février 2021 et de 3,1% à fin mars 2020, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

Cette évolution est attribuable à la hausse de la production privée de 3% et de l’apport des tiers nationaux de 13,2%, atténuée par la baisse de la production de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) de 6% et de celle des énergies renouvelables, relatives à la loi 13-09, de 4%, précise la DEPF dans sa note de conjoncture de mai.

Pour le seul mois de mars 2021, la production de l’énergie électrique s’est améliorée de 6,7% comparativement au mois de mars 2020, fait savoir la même source.

Compte tenu d’une hausse du volume de l’énergie nette appelée de 0,1%, le volume importé de l’énergie électrique s’est replié de 31% à fin mars 2021, après une hausse de 99,3% un an auparavant, et celui de l’énergie exportée s’est amélioré de 9,2%, après un repli de 67,3%.

Quant à la consommation de l’énergie électrique, elle a reculé de 1% à fin mars 2021, après un retrait de 1,9% à fin février 2021 et une hausse de 1,7% au T1-2020. Cette évolution s’explique par le recul de la consommation de l’énergie de basse tension de 4,7%, atténué par la légère augmentation des ventes de l’énergie de « très haute, haute et moyenne tension » de 0,3%, après +4,7% et +0,7% respectivement un an auparavant.

M.S. (avec MAP)