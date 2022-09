Endeavor : un investissement d’un million de dollars dans la start-up Chari

Endeavor Catalyst, le fonds d’investissement du réseau mondial Endeavor, présent au Maroc depuis 2014, a approuvé un investissement d’un million de dollars dans la jeune pousse Marocaine Chari. Le président de la commission d’investissement d’Endeavor Catalyst est Reid Hoffman, cofondateur du réseau social Linkedin.

« C’est un bon signe de voir que des fonds d’investissements étrangers de renommée s’intéressent à des startups marocaines ; cela présage d’un rapide décollage de la scène startup marocaine. C’est un privilège d’accueillir Endeavor Catalyst parmi nos investisseurs, qui rejoint ainsi d’autres investisseurs tels que Y Combinator, Orange, Rocket Internet ou encore le fonds de management de l’université d’Harvard », indique Ismael Belkhayat, cofondateur et CEO de Chari.

L’investissement d’Endeavor Catalyst s’insère dans le cadre de la levée de fonds de type Serie-A de Chari. Cette levée permettra à la startup Marocaine de consolider son expansion continentale et d’amorcer son virage vers la fintech en finançant l’acquisition de la société Axa Credit, sous réserve de l’obtention de l’accord de la banque centrale.

Endeavor Catalyst a déjà investi dans plus de cinquante unicornes à travers le monde dont Glovo, Flutterwave, Brex, Cabify ou encore Checkout.com… Le réseau Endeavor avait déjà sélectionné Chari en début d’année 2022 dans sa liste d’entreprises Outliers, soit les 10% des entreprises Endeavor ayant la plus forte croissance et le plus fort impact sur leurs communautés.

Pour rappel, Chari est une application de e-Commerce à destination des épiceries de proximité des pays d’Afrique Francophone. Elle leur permet de s’approvisionner de produits de grande consommation et de profiter de délais de paiement.

Endeavor Morocco

Endeavor est la principale communauté mondiale regroupant les entrepreneurs à fort impact – celui qui rêve plus grand, accroit plus rapidement et contribue au suivant. Poussé par notre conviction que les entrepreneurs à fort impact transforment les économies, Endeavor a pour mission de créer des écosystèmes entrepreneuriaux prospères dans les marchés émergents et mal desservis du monde entier.

Endeavor a créé le fonds Catalyst IV – un fonds de $292 million de co-investissement, mis en place pour investir dans les entrepreneurs à fort impact qu’Endeavor soutient. Aujourd’hui, Endeavor Catalyst est l’un des principaux bailleurs de fonds au monde pour les licornes mondiales basés en dehors des États-Unis et de la Chine.

Chari voit grand

Cofondée il y a 2 ans par Sophia Alj et Ismael Belkhayat, deux anciens consultants ayant fait leurs armes respectivement chez McKinsey et BCG. Basée à partir du Maroc, Chari opère également en Tunisie et en Côte d’ivoire, et permet aux commerces de proximité de commander tout type d’articles de grande consommation et de se faire livrer en moins de 24h. Chari, un « one stop shop » qui met le pouvoir du commerce électronique entre les mains des détaillants.

La mission de Chari est de répondre aux besoins des commerces de proximité en leur assurant un ravitaillement régulier en produits de grande consommation et en leur offrant des services financiers. En quelques clics, l’application mobile Chari permet à un commerce de proximité d’acheter des produits à des prix défiants toute concurrence, tout en bénéficiant d’un service de livraison gratuit en moins de 24 heures.

En moins de deux ans, Chari a réussi à s’imposer dans le paysage de la logistique et de la distribution. Au vu des résultats en constante progression de la start-up, le chiffre d’affaires global devrait atteindre 50 millions de dollars d’ici à la fin de l’année 2022.