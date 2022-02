Après le franc succès de la première phase lancée en octobre 2016, et de la deuxième phase lancée en mai 2019, la Fondation Citi et Enactus s’associent pour lancer la troisième édition du programme d’entrepreneuriat social « [email protected] » au Maroc.

Le programme « [email protected] » a été conçu dans l’optique d’autonomiser les jeunes âgés de 18 à 25 ans en les appuyant dans le développement des soft skills et des compétences nécessaires en matière de business, tout en leur permettant de transformer leurs projets en startups à fort impact social, et ce, grâce à des programmes de formation, d’encadrement et d’accompagnement.

Au Maroc, ce sont en effet plus de 4700 jeunes étudiants universitaires âgés de 18 à 25 ans, vivant dans les quartiers urbains ou semi-urbains de la région de l’Oriental, de Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès, qui ont participé aux deux premières éditions du programme en développant plus de 200 projets d’entrepreneuriat social, dont 30 implémentés dans divers secteurs d’activités ; impactant ainsi positivement leurs communautés.

Cette troisième édition, ciblera les villes de Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Khouribga et Beni-Mellal, avec l’ambition de mobiliser et d’accompagner 1300 étudiants, pour le développement de projets à fort impact. L’employabilité est également au cœur du programme à travers l’accompagnement de 36 entreprises sociales.

« [email protected] » fait partie de l’approche globale de la Fondation Citi intitulée « Pathways to Progress » (les voies du progrès). Il s’agit de l’engagement philanthropique le plus important de Citibank avec la mobilisation de plus 200 millions de dollars depuis 2016, pour promouvoir l’employabilité de milliers de jeunes à l’échelle mondiale.

« Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec Enactus pour cette 3ème phase du programme, tant au Maroc qu’à l’échelle régionale. Une nouvelle phase d’autant plus importante vu le contexte sanitaire que nous connaissons. La crise liée à la pandémie du Covid-19 a effectivement renforcé notre ambition d’œuvrer davantage pour l’inclusion économique des jeunes. Elle nous a poussé à renforcer notre mobilisation et l’engagement de nos collaborateurs pour soutenir les jeunes et les appuyer dans le développement de leurs compétences, tout en leur permettant de transformer leurs projets en startups à fort impact social. » Déclaration de M. Taoufik Rabbaa, PDG Citibank Maghreb

« Nous sommes très fiers de ce partenariat stratégique avec la Fondation Citi. Le programme [email protected] vient renforcer l’engagement d’Enactus auprès des jeunes de la région MENA pour un impact durable et inclusif. C’est également une continuité de l’impact positif que le programme a créé depuis son lancement en 2016 et d’un accompagnement ciblé permettant aux jeunes de contribuer concrètement au développement de leur pays, en tant que futurs leaders éthiques, engagés et socialement responsables. Aujourd’hui, nous sommes très heureux de célébrer la réussite des premières éditions du programme et de lancer une troisième édition beaucoup plus ambitieuse ». Déclaration de M Majid Kaissar El Ghaib, Président d’Enactus Morocco