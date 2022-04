En vidéo: Les produits lauréats de la première édition des Saveurs de l’Année Maroc

Pour sa 1ère édition, Approuvé Saveur de l’Année Maroc, le label qui teste et récompense les produits alimentaires de bon goût, a annoncé le palmarès des produits sacrés Approuvé(s) Saveur de l’Année Maroc 2022.

Les produits lauréats

Produits lauréats Entreprise Huile de Soja- Lio Les Huileries du Souss Belhassan Huile de Tournesol- Zohor Les Huileries du Souss Belhassan Fromage Slice Cheddar- Boule d’OR Oland Group Fromage Slice Emmental- Boule d’OR Oland Group Khlii Traditionnel- Marque de distributeur Marjane Marjane Entrecôte Viande Bovine- Marque de distributeur Marjane Marjane Huile d’olive extra vierge- Marque de distributeur Marjane Marjane Pâte à tartiner aux noisettes sans huile de palme- Marque de distributeur Marjane Marjane Pâte à tartiner aux noisettes et cacao-Marque de distributeur Marjane Marjane Assaisonnement papillote poulet- Damti Somafaco Bouillon Saveur Smen- Somafaco- Damti Somafaco

UNE METHODOLOGIE INTERNATIONALEMENT APPROUVÉE

Saveur de l’année est octroyé aux produits alimentaires ayant fait l’objet de tests rigoureux par un laboratoire d’analyses sensorielles, selon la méthodologie déployée dans les différents pays et internationalement approuvée.

Chaque produit, des boissons aux fromages en passant par les fruits et légumes, est gouté, évalué et noté par un jury de consommateurs et devra obtenir la note minimale de 12/20 pour être « APPROUVÉ SAVEUR DE L’ANNEÉ »

Les produits « APPROUVÉ » pourront alors apposer le logo sur les produits concernés et, de manière plus générale, communiquer auprès du consommateur autour de cette distinction.

« Approuvé Saveur de l’Année offrira au consommateur un véritable repère gustative dans le choix de ces produits alimentaires dans les différents circuits de distribution » Souligne Kenza Allouch, Business development manager

LA REMISE DES PRIX : UN GRAND MOMENT DE CELEBRATION POUR TOUTE L’ENTREPRISE

La cérémonie s’est tenue au Sofitel Tour Blanche à Casablanca, en présence de nombreux invités représentants des entreprises opérant dans le secteur de l’agroalimentaire.

Les produits volontairement participants, porteront donc un véritable repère de goût et de qualité destinée aux consommateur final, tant dans le circuit de distribution traditionnel que moderne, sur la base d’une méthodologie imparable.