En vidéo: le C5 Aircross de Citroën, une révolution à 360°

C5 Aircross se refait une beauté et change d’attitude pour exprimer plus de force et de caractère. La nouvelle version gagne en maturité et assure une montée en gamme dans le moindre de ses détails.

Le Citroën C5 Aircross gagne en maturité en affichant un nouveau look. Depuis son lancement en 2018, il a été vendu à plus de 260.000 unités. Aujourd’hui, il revient non seulement pour conforter ses points forts que sont le confort, l’espace à bord et la modularité, mais arbore davantage de caractère à travers un style extérieur plus structuré et des couleurs et matières modernes et qualitatives à l’intérieur.

«C’est un changement d’expression et une volonté de progresser, en matière de qualité perçue, qui caractérisent le nouveau C5 Aircross. Gagnant en maturité, il devrait séduire une clientèle en attente d’un caractère plus marqué et statutaire», note-t-on auprès de Citroën. Les changements opérés se concentrent notamment à l’avant pour adopter un style plus affirmé et dynamique. Le C5 Aircross évolue donc pour gagner en prestance et en élégance sur la route.

Un véhicule plus imposant

Le C5 Aircross revient avec de nouvelles formes et des lignes plus structurées qui remplacent ses rondeurs antérieures. Le style de la face avant adopte un nouveau visage, plus vertical, qui renforce son caractère. Pour leur part, les chevrons sont désormais noirs laqués, soulignés de chrome, marquant ainsi une évolution par rapport aux autres modèles de la gamme où les chevrons se poursuivaient jusqu’aux DRL par un jonc chromé.

Sous la calandre, le nouveau style de la zone d’entrée d’air élargit visuellement la face avant du C5 Aircross et lui procure une posture imposante sur la route. Le nouveau sabot de protection, en zone inférieure du bouclier avant, vient dynamiser la face et lui donner un aspect plus qualitatif et statutaire.

Un habitacle confortable

L’intérieur du nouveau C5 Aircross suit la même volonté de montée en gamme perçue de l’extérieur. L’habitacle s’habille d’une parure à la fois plus dynamique et raffinée qui valorise l’espace et le confort, perceptibles dès les premiers mètres parcourus. La position haute de conduite, la qualité des matériaux, l’ergonomie et la praticité des interfaces en font un SUV moderne et distingué.

C5 Aircross se dote aussi d’une nouvelle tablette tactile de 10’’ qui semble flotter sur la planche de bord et plonge conducteur et passagers dans un habitacle moderne. Il reçoit aussi la nouvelle génération des sièges Citroën advanced comfort, déjà présents sur C4 et C5 X. De plus, la console centrale, haute et large, se modernise avec un décor tissu effet cuir noir habillé d’un liseré chromé qui met en scène, sur les boîtes de vitesses automatiques, un agencement des commandes plus ergonomique.

Motorisation hybride

L’offre d’une motorisation hybride rechargeable, au cœur de la gamme, vient amplifier le bien-être à bord du C5 Aircross, grâce aux bénéfices d’un roulage en électrique pour les trajets quotidiens jusqu’à 55 km. Elle se caractérise aussi par une autonomie illimitée pour les longs trajets grâce au moteur essence.

Capable de rouler en silence et sans vibrations jusqu’à 135km/h en mode électrique, ce dernier dispose d’un couple de 320Nm, disponible instantanément, qui permet d’assurer un confort d’utilisation permanent, en garantissant des reprises dynamiques à tout moment.

Sanae Raqui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur : 4500 mm

Largeur : 1840 mm

Hauteur : 1670 (avec barres de toit)

Empattement : 2730 mm

Garde au sol : 230 mm

Diamètre des roues: 720 mm

Volume de coffre (motorisation thermique) : 580 L à 720 L, et jusqu’à 1630 L sièges rabattus

Volume de coffre (motorisation hybride) : de 460 L à 600 L