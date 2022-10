En vidéo: Casablanca. ManpowerGroup célèbre le 25e anniversaire de sa présence au Maroc

ManpowerGroup, leader mondial de services en ressources humaines, célèbre cette année le 25e anniversaire de sa présence au Maroc.

Installé depuis 1997 à Casablanca, le groupe compte aujourd’hui plus de 13000 collaborateurs et une présence au niveau de 11 sites. Il est implanté dans les principales régions et villes du Royaume notamment à Tanger, Marrakech, Rabat, Agadir, El Jadida et Laâyoune, et développe son maillage territorial au service du chantier de la régionalisation avancée et du développement économique du pays, tout en renforçant sa proximité des entreprises.

A cette occasion, M. Alain Roumilhac, Président de ManpowerGroup France et Maroc, a fait le déplacement à Casablanca pour rencontrer les clients et partenaires du groupe. L’occasion de faire également le point sur l’évolution du marché de l’emploi, l’importance du marché marocain et ses perspectives d’évolution, ainsi que sur l’offre innovante de Manpower au Maroc et la montée en puissance de ses services à valeur ajoutée «Talent Solutions».

« Nous sommes fiers aujourd’hui de célébrer ensemble le 25e anniversaire de notre présence au Maroc, a déclaré M. Alain Roumilhac. Le Royaume constitue un marché important pour ManpowerGroup et présente des perspectives d’avenir indéniables. Par son positionnement stratégique, son développement socio-économique, la richesse de son capital humain et son agilité, le Maroc figure parmi les pays émergents les plus intéressants en termes d’investissement et de climat des affaires ». Et d’ajouter : « Nous ambitionnons de poursuivre notre engagement envers les entreprises et l’économie marocaines en offrant nos meilleures solutions et en maintenant notre programme d’investissement. Le meilleur est à venir ».

Le Maroc, un marché stratégique pour ManpowerGroup

Le Maroc figure parmi les marchés stratégiques de ManpowerGroup qui, à travers sa filiale ManpowerGroup Maroc, a déployé les implantations et moyens humains au plus près des bassins d’emploi et de compétence et des zones d’activité stratégiques. L’entreprise continue à innover en termes de services pour accompagner ce marché à fort potentiel en plein essor économique. Grâce à ses solutions novatrices et personnalisées, Manpower Maroc contribue à la modernisation du secteur des ressources humaines en apportant le savoir-faire et le conseil d’un expert mondial des Ressources Humaines, ancré localement.