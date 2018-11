En quoi consiste le “Crédit Immo” de la Banque Populaire? (VIDEO)

Après un premier parcours client réussi portant sur l’Entrée en Relation « EeR », la Banque Populaire annonce le lancement de son nouveau-né, le parcours client « Crédit Immo ».

L’annonce a été faite en marge d’une matinée « immersion » dans les locaux de la filiale PCA (Payment Center for Africa) et plus précisément au niveau de sa Squad Factory, une entité qui réunit une centaine de talents digitaux, fonctionnant en mode Start-up, en vue d’expérimenter, de développer et de déployer des solutions innovantes pour la BCP et ses filiales.

Après avoir passé en revue les réalisations majeures du groupe depuis le lancement de sa stratégie digitale en 2016 (parcours EeR , Change Management, Data Lab, refonte de Chaabi Net…), Hassan DEBBAGH, Directeur général adjoint en charge de la Banque des particuliers et des professionnels à la BCP, est revenu sur la principale actualité de la Banque Populaire, à savoir le parcours client dédié au « Crédit Immo ».

Ce nouveau-né digital présente des caractéristiques inédites en matière d’expérience client. En effet, les clients de la Banque Populaire et les prospects pourront désormais obtenir un accord de financement sur simple demande en ligne et sans justificatifs. Il suffit de se connecter sur le site dédié www.jedeviensproprietaire.ma et d’y formuler sa demande pour recevoir une réponse dans des délais rapides.

La matinée « immersion » a permis par ailleurs de visiter le Lab « 148 », un lieu où les jeunes talents de PCA donnent pleine mesure à leur imagination créatrice pour concevoir des solutions innovantes dans le but d’améliorer en continu l’expérience client.