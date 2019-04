En difficulté, Boeing annonce son chiffre d’affaire

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mercredi avoir réalisé un chiffre d’affaires de 22,9 milliards de dollars au premier trimestre 2019, tout en s’engageant auprès des autorités de réglementation et de ses clients pour assurer la “remise en service en toute sécurité” de son appareil 737 MAX.

Boeing a ainsi fait état d’un bénéfice par action de 3,75 dollars selon les normes comptables en vigueur aux Etats-Unis (GAAP), et un bénéfice par action non-GAAP de 3,16 dollars, reflétant la baisse des livraisons de Boeing 737 partiellement compensée par une augmentation du volume d’activité dans la défense et les services. Le constructeur américain a également généré un cash-flow opérationnel de 2,8 milliards de dollars et versé 1,2 milliard de dollars en dividendes.

Les prévisions financières annoncées précédemment pour l’exercice 2019 ne tiennent pas compte de la situation du 737 MAX et de ses répercussions, a fait observer Boeing dans un communiqué, précisant qu’en raison des incertitudes qui entourent le calendrier et les conditions de remise en service de la flotte de 737 MAX, de nouvelles prévisions seront publiées à une date ultérieure.

A cet égard, le constructeur américain a affirmé qu’il progressait “régulièrement vers la certification finale de la mise à jour du logiciel utilisé sur les avions 737 MAX ; plus de 135 vols d’essai et de production de cette mise à jour ont été effectués”.

Le Groupe continue de travailler en étroite collaboration avec les autorités de réglementation internationales et les compagnies clientes en vue de tester le logiciel de façon exhaustive et de mettre au point un ensemble complet de moyens d’instruction et de formation, selon la même source.

“A tous les niveaux du Groupe, nous sommes concentrés sur la sécurité et la remise en service du 737 MAX dans le but de regagner et mériter la confiance de nos clients, des autorités de réglementation et des voyageurs du monde entier”, a déclaré Dennis Muilenburg, Président-directeur général de Boeing.

“Alors que nous travaillons d’arrache-pied pour traverser cette période difficile pour nos clients, nos partenaires et notre entreprise, notre attention reste pleinement concentrée sur l’excellence en matière de qualité et de performances, ainsi que sur la gestion d’une entreprise en croissance saine et durable qui repose sur des fondamentaux solides à long terme”, a-t-il dit.

Les performances opérationnelles du premier trimestre ont été marquées par des résultats clés dans le domaine de la défense, de solides performances et commandes sur le marché des avions gros-porteurs commerciaux, une croissance soutenue dans le secteur des services, ainsi que l’approbation par les actionnaires d’Embraer, constructeur aéronautique brésilien, du projet de partenariat stratégique, ajoute-t-on.