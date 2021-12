En 2022, quel est le meilleur site de recherche immobilière au Maroc ?

Trouver la maison de vos rêves en quelques clics et sans sortir de chez vous … les plateformes Marocaine de recherche de biens immobiliers ne cessent de se multiplier, comment reconnaître le portail le plus sérieux celui qui nous fera gagner du temps sans nous embrouiller dans l’information masse .

En effet nous vivons dans un gigantesque magma d’information s… comme dirait célèbre aphorisme « trop d’information tue l’information ». Lorsque l’on se lance dans une recherche sur internet pour trouver bien immobilier au Maroc, on risque c’est de s’égarer et de se sentir perdu. Au fil des annonces et des résultats retrouvés, la recherche perd de sa pertinence et on se retrouve vite devant des biens qui n’ont plus rien à voir avec l’objet initial de notre recherche.

Pour vous aider dans votre démarche, nous avons effectué pour vous un tour d’horizon de ces très nombreux portails immobiliers et il y’a bien ‘’UN’’ qui s’est démarqué de tous les autres.

Sarouty.ma est l’un des sites les plus complets en ce qui concerne la vente et la location immobilière au Maroc.

Points forts :

1. L’expertise immobilière grâce à son ancienneté sur le marché immobilier Marocain : Sarouty.ma est la première plateforme d’annonces immobilières Marocaine lancée en 2014

2. Vous pouvez y retrouver un très grand nombre d’annonces immobilières proposées par plusieurs agences et promoteurs immobiliers.

3. Sarouty.ma propose des recherches très ciblées qui vous permettent de trouver facilement un bien. Via ce site, vous pouvez effectuer rapidement des recherches par région et trouver facilement des offres immobilières dans les plus grandes villes Marocaines.

4. Sarouty.ma met l’accent sur la qualité et le sérieux de ses annonces publiées dans leur très large majorité par de vrais agents immobiliers.

5. La plateforme dévoile très beau design qui facilite son utilisation. Par ailleurs, il met à votre disposition une carte qui vous permet d’avoir plus de précision et la localisation exacte sur chaque offre publiée.

6. Le site est très bien classé sur les recherches des biens immobiliers au Maroc, il se positionne sur plusieurs villes en quartiers en première positions .

7. Plus qu’un simple portail immobilier, Sarouty.ma représente une réelle interconnexion entre les différents acteurs du secteur immobilier au Maroc : Agents immobiliers, promoteurs immobiliers, particuliers … tous ressemblés autour d’une même requête .

8. Avec les fonctionnalités innovantes proposées sur le site Sarouty.ma, la recherche d’un bien immobilier se fait en quelques clics, pour un gain de temps énorme.

9. Sarouty.ma a augmenté son niveau d’exigence en 2021 pour mettre en place un contenu de qualité. Une démarche en continuité avec la politique de qualité globale menée par Sarouty.ma, dont la gestion de la qualité fait partie intégrante de la culture et de la stratégie de l’entreprise. Cette politique repose sur trois axes fondamentaux

10. La console Sarouty.ma nous permet aujourd’hui d’imposer plusieurs critères lors de la recherche d’un bien immobilier .

Quelques exemples des résultats de recheches sur sarouty.ma

Exemple des résultats d’une recherche d’un bien à bouskoura sur le site sarouty .ma :

https://www.sarouty.ma/fr/recherche?bf=2&c=1&l=722&ob=mr&page=1&t=35

Exemple des résultats d’une recherche d’un bien à Mohammedia sur le site sarouty .ma :

https://www.sarouty.ma/fr/recherche?bf=2&c=1&l=68&ob=mr&page=1&t=35

Exemple des résultats d’une recherche d’un bien à Dar Bouazza sur le site sarouty .ma :

https://www.sarouty.ma/fr/recherche?bf=2&c=1&l=660&ob=mr&page=1&t=35