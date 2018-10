Emprunt obligataire: le Crédit Agricole se renforce

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant de cinq cent Millions (500.000.000) de dirhams.

Les institutionnels et notamment les compagnies d’assurance et les fonds de placements ont participé à cette opération avec un taux de souscription de 7,6 fois, soit 3,8 milliards de dirhams demandé pour un plafond offert de 500 millions dirhams.

La présente émission contribuera à l’atteinte, par le CAM, des objectifs stratégiques de son plan de développement et notamment la pleine réalisation de sa mission de service public en faveur de l’agriculture et du monde rural.

En effet, la présente émission obligataire subordonnée ayant pour objectif de renforcer les fonds propres réglementaires du Groupe, intervient au lendemain de la publication par la banque de bons résultats au titre du premier semestre 2018.

La réussite de cette émission s’inscrit par ailleurs en suite des efforts significatifs déployés par la Banque au cours de l’exercice 2017 et visant le renforcement de ses fondamentaux et la consolidation de sa position de 4ème Banque de la place.