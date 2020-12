Emploi: près de 630.000 postes créés au titre de la période 2017-2019

Un total de 629.007 postes d’emploi ont été créés au titre de la période 2017-2019, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de promotion de l’emploi a fait savoir, mercredi à Rabat, le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

« Quelque 629.007 postes d’emploi ont été créés au titre de la période 2017-2019, dont 486.435 postes dans le secteur privé et 142.572 au secteur public », a précisé Amekraz lors de la présentation du projet de budget de son département et ses réalisations au titre de l’année 2020 devant la commission de l’enseignement et des affaires culturelle et sociale à la Chambre des conseillers.

Ceci représente 52% des potentialités d’emploi prévues, estimés à 1,2 million opportunités d’emploi dans le cadre des stratégies et plans sectoriel, a noté le ministre.

Il s’agit ainsi de l’amélioration de l’employabilité de 757.379 demandeurs d’emploi, soit un taux de réalisation de 75% par rapport à l’objectif de 1 million demandeurs d’emploi, a-t-il souligné

Il s’agit également de l’accompagnement de 372.025 demandeurs d’emploi, soit un taux de réalisation de 74% par rapport aux objectifs fixés (plus de 500.000 demandeurs d’emploi), avec le dépassement du plafond de 100.000 intégrations par an, à hauteur de 108.953 et 118.308 respectivement en 2018 et 2019, a affirmé le responsable.

Par ailleurs, il a souligné la création de 12.337 petites entreprises, avec un taux de réalisation d’environ 61%, par rapport à l’objectif de 20.000 dans le cadre de la promotion de l’auto-emploi.

A cette occasion, Amkraz a évoqué les orientations stratégiques du ministère et les principaux projets visant à promouvoir l’emploi pour toutes les catégories sociales à savoir notamment les femmes, à assurer le suivi du marché d’emploi et améliorer les conditions de travail, et à promouvoir les valeurs de dialogue et justice sociale.

« Ainsi, ces projets s’inscrivent dans le cadre du développement des systèmes de protection sociale et de l’élargissement de la couverture sociale, en plus de la mise en place d’une bonne gouvernance et une modernisation de l’administration digitale », a-t-il poursuivi.

Il, a par ailleurs, mis l’accent sur le programme du département au titre de l’exercice 2021, axé sur la mise en œuvre de quatre grands programmes liés à l’emploi, le suivi du marché d’emploi, la protection sociale des employés, le leadership et l’accompagnement.

« La réalisation de ces objectifs repose sur l’intersection entre les différentes politiques publiques et sectorielles, ainsi que la consolidation des efforts des différentes parties concernées, à savoir les partenaires économiques et sociaux, les départements ministériels, les institutions publiques, et les acteurs de la société civile », a-t-il indiqué.

Dans le même cadre, le ministre a passé en revue les différentes étapes entreprises pour accompagner les sociétés impactées par la pandémie de Covid-19, à travers la création d’un comité central de veille au niveau de la Direction d’Emploi, ainsi qu’au niveau des différentes commissions régionales, visant le suivi quotidien de la situation socio-économique des entreprises impactées par la crise.

Le ministre a souligné que le nombre d’institutions accompagnées par les inspecteurs du travail sur les mesures de précaution pour prévenir le coronavirus, au cours de la période du 13 mars au 14 avril 2020, a atteint 6.761 établissements, tandis que le nombre d’institutions pour lesquelles des visites de terrain ont été organisées, au titre de la période allant du 15 avril au 8 octobre 2020, a atteint un total de 45.389 institutions.

Au niveau de la protection sociale, il sera procédé à la poursuite des consultations avec les différentes catégories des travailleurs non-salariés pour bénéficier de l’assurance maladie et de la retraite, ainsi qu’à l’achèvement des textes réglementaires relatifs à l’indemnisation des accidents de travail, tout en lançant un système d’information sur les indicateurs de la protection sociale, a poursuivi le ministre.



S.L. (avec MAP)