Emmanuel Faber: le jour où j’ai découvert le boycott au Maroc (VIDEO)

Lorsque nous lui avons demandé s’il connaissait bien le Maroc et ce que le Royaume représentait pour lui, le patron de Danone a expliqué qu’il pouvait répondre à cette question de plusieurs manières. “C’est 600 millions d’Euros de chiffres d’affaire, tandis que Danone en a fait 27 milliards…mais je ne vois pas du tout les choses comme ça… Chaque pays a son histoire avec la marque. La place du Maroc pour Danone ne dépend pas des chiffres… nous avons 70 ans de présence de la marque au Maroc…pour dire un yaourt on dit un Danone dans certaines régions…c’était déjà le cas lorsque j’avais 15 ans et que je venais au Maroc…”

