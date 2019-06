Emirates lance un nouveau vol entre Dubaï et Casablanca

Casablanca, 18 juin 2019 – Emirates célèbre comme il se doit l’arrivée de la saison estivale en lançant un deuxième vol quotidien entre Dubaï et Casablanca. La compagnie aérienne mobilisera ainsi un deuxième Boeing 777 dans le but de répondre à la demande saisonnière croissante concernant cet itinéraire. A partir du 1er juin et jusqu’au 26 octobre 2019, les passagers de Emirates pourront voyager de Dubaï vers Casablanca à une fréquence de 14 vols hebdomadaires.

Au cours des douze derniers mois, pas moins de 280 000 passagers ont voyagé à bord de vols Emirates, pour se rendre dans pas moins de 150 destinations différentes, dont notamment Dubaï, Shanghai, Jeddah, Guangzhou et Séoul.

Pour sa part et au cours de la dernière année, Emirates SkyCargo avait transporté pas moins de 7,3 millions de kilogrammes de fret depuis et vers Casablanca. Durant cette période, le transporteur de fret aérien avait assuré les exportations de plus de 4,2 millions de kg et les importations de plus de 3,1 millions de kg de marchandises. Les principaux produits exportés à partir du Maroc se composaient de fruits et de légumes, tandis que les importations comprenaient des marchandises diverses et du matériel de télécommunication.

C’est en 2002 qu’Emirates avait inauguré ses premiers vols entre Dubaï et Casablanca. En 2017, l’emblématique avion A380 de la compagnie s’était posé, pour la première fois, sur la piste d’atterrissage de l’aéroport de la capitale économique du Maroc. Afin de pallier à une demande sans cesse croissante, Emirates avait établi un vol quotidien entre Casablanca et Dubaï. Destiné à stimuler le tourisme et les échanges commerciaux avec le Maroc, ce vol est assuré par un Boeing 777-300ER d’une capacité de 360 sièges.

Le second Boeing 777 qui est aujourd’hui déployé par la compagnie pour la ligne Dubaï-Casablanca, accueille trois classes à son bord, avec huit luxueuses suites privées en première classe, 42 sièges couchettes en classe affaires et 310 sièges, aux dimensions généreuses, disponibles en classe économique.

Les passagers voyageant avec Emirates ne s’ennuieront jamais grâce au système de divertissement «Ice» disponible à bord des vols de la compagnie et qui propose, à la demande, pas moins de 4 000 chaînes de divertissement audiovisuel, ainsi que les derniers films, musiques, livres audio et jeux. Ce service propose également des programmes adaptés aux familles et aux enfants. Ces derniers pourront retrouver tous leurs héros préférés, à l’instar de Captain Marvel, Fighting with My Family et The Lego Movie 2.

Le personnel navigant multinational d’Emirates, composé de plus de 400 marocains, sera au service des passagers. Ces derniers pourront, s’ils voyagent en première classe ou en classe affaires, déguster quantité de plats d’inspiration locale, tels que la Harira, les salades marocaines ainsi que le Tajine de poisson en plat principal. En Classe Economique, les passagers pourront savourer un délicieux poisson à la Chermoula qui leur sera proposé également comme plat principal.

Le vol EK753 décolle tous les jours de Dubaï à 03h10 et atterrit à Casablanca à 08h20. Le vol de retour EK754 quitte, quant à lui, Casablanca à 19h45 et arrive à Dubaï à 06h15 le lendemain. Très matinal, ce vol permet aux voyageurs de profiter de leur journée à Dubaï et de partir à la découverte de cette ville cosmopolite.