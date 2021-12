Élu Service Client de l’Année Maroc: voici les 11 entreprises primées

Un total de 11 entreprises représentant différents secteurs d’activité ont été primées, jeudi soir à Casablanca, dans le cadre de la 5ème édition de l’Élection du Service Client de l’Année au Maroc 2022. Par catégorie, Wafa Assurance, Dar Al Amane et Samsung ont été désignées Service Client de l’Année au niveau de « l’Assurance », la « Banque participative » et « Constructeur de smartphones et tablettes », respectivement.

En outre, Electroplanet, Bosch, Carrefour et Kitea ont été lauréates des catégories « Distribution spécialisée en électroménager et produits technologiques », « Électroménager », « Grande distribution » et « Mobilier et décoration ».

Au niveau des catégories « Moyens de paiement et transferts d’argent », « Promotion immobilière », « Services aux automobilistes » et « Opérateur Télécoms », ce sont les services client des entreprises « Wafacash », « Palmeraie Immobilier », « TotalEnergies » et « Orange » qui ont été primés.

S’exprimant à cette occasion, Ghali Kettani, Directeur associé de l’Élection du Service Client de l’Année au Maroc s’est réjoui de l’engouement grandissant des entreprises marocaines pour ce concept, précisant que le nombre des entreprises participantes n’a cessé d’augmenter au fil des éditions.

La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-il poursuivi, a provoqué un changement au niveau des modes de communication adoptés par les entreprises, faisant état d’une montée en force du digital et des outils de communication à distance.

Organisés par Baromètre Service Client Maroc et réalisés par Approche Client et Inspire Research, les tests clients mystères ont été exécutés cette année du 23 août au 15 novembre 2020.

L’étude a permis de récompenser les entreprises les plus performantes en matière de relation client. Chacune des entreprises, volontairement participantes a été soumise à plusieurs tests, selon la technique du client mystère.

Ces tests ont porté, notamment, sur un total de 105 appels téléphoniques, 10 visites physiques, 30 emails et/ou formulaires de contact, 15 navigations internet sur pc, smartphones et tablettes et 5 Messages et/commentaires sur le réseau social Facebook.

Les participants ont été testés sur des scénarii avant-vente, vente et après-vente sur une moyenne de 15 critères allant de l’accueil à la prise de congé. Dans chaque catégorie, le participant ayant obtenu la note la plus élevée, s’est vu recevoir le prix Élu Service Client de l’Année Maroc. La note minimale pour être éligible étant de 11,5/20.

Les entreprises lauréates peuvent désormais se prévaloir de ce signe de valorisation client dans leurs catégories respectives sur leurs différents supports de communication internes et externes jusqu’au 30 Septembre 2022.

Élu Service Client de l’Année Maroc est le licencié exclusif de Élu Service Client de l’Année en France. Créé en 2007 et opérationnel dans 6 pays aujourd’hui, Élu Service Client de l’Année Maroc est le premier signe de distinction au Maroc. Ghali Kettani, et Yann Dolleans, deux spécialistes du domaine, en sont les instigateurs.

AK