Elisabeth Moreno rassemble pour le second tour des élections législatives

Le dimanche 5 mai dernier, les Françaises et les Français de la 9ème circonscription des Français établis hors de France ont porté l’ex-Ministre Elisabeth Moreno au 2nd tour des élections législatives, face au candidat de la gauche Karim Ben Cheikh.

Elisabeth Moreno cherche désormais à rassembler le camp de la majorité présidentielle et a déjà obtenu les ralliements de nombreux candidats indépendants, du centre et de la droite.

Mehdi REDDAD, Naïma M’FADDEL, Mohamed OULKHOUIR et David AZOULAY ont en effet appelé à voter pour elle.

Pour rappel, Elisabeth Moreno avait déjà obtenu le soutien du député sortant M’jid EL GUERRAB afin de construire un rassemblement dès le premier tour. D’autres candidats s’étaient également retirés en sa faveur comme Oumar BA, Ahmed EDDARAZ et Rachida KAAOUT.

Notons également que l’Union des Français de l’Étranger et le Cercle Eugène Delacroix se sont prononcés en faveur d’Elisabeth Moreno au second tour.

Le second tour opposera donc deux candidats aux projets radicalement différents : Elisabeth Moreno pour la majorité présidentielle et Karim Ben Cheikh pour la gauche et l’extrême gauche.

Ils confronteront leurs programmes lors d’un débat afin que les citoyens de la 9ème circonscription puissent choisir, dès le 10 juin par leur vote en ligne, le ou la députée qui les représentera à l’Assemblée nationale.