Electroplanet élu «Meilleur Service Client de l’année 2022»

C’est une énième consécration pour Electroplanet qui vient d’être élu, pour la 3ème année consécutive, «Meilleur Service Client de l’année 2022».

Ce prix a été décerné à Electroplanet par Baromètre Service Clients Maroc (BSCM) en reconnaissance de la qualité de son engagement en matière d’optimisation de l’expérience clients, mais aussi pour sa capacité à diversifier son offre et à capitaliser sur l’expertise de ses vendeurs.

«Ce nouveau sacre vient une nouvelle fois confirmer les efforts constants qui sont déployés au quotidien par Electroplanet afin d’instaurer une relation de confiance encore plus personnalisée avec les consommateurs», a déclaré Hakim Mataich, Directeur Général de Electroplanet.

«Electroplanet ne cesse de propager une culture interne entièrement centrée autour du client, et ce à tous les échelons de l’entreprise. Nous misons également sur la formation continue et sur l’amélioration perpétuelle de nos moyens matériels et organisationnels», a-t-il ajouté.

Conscient que le client se trouve au centre de toute action, Electroplanet a déployé une stratégie reposant sur des systèmes de mesure de la qualité du service, à travers des enquêtes de satisfaction, des visites mystère et des enquêtes post SAV, tout en établissant de nouveaux challenges et objectifs à atteindre. Pour les années à venir, Electroplanet compte parier davantage sur l’innover en améliorant ses outils de diagnostic et en accentuant son dispositif d’accompagnement client.

Le fournisseur de produits hightech et électroménagers compte également se recentrer sur une harmonisation plus poussée de l’expérience client entre le digital et le canal physique, tout en élargissant sa palette de services.

Les produits commercialisés par Electroplanet sont proposés aux meilleurs prix, avec des promotions et des offres exclusives tout au long de l’année, en plus de la présence d’un système de livraison et d’installation efficace et gratuit.

Le Service Après Vente (SAV) est également 100% garanti, en plus de conseils prodigués aux clients à l’achat, à l’installation et à l’utilisation.