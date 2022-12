Electroplanet, élu « Meilleur service client 2023 », pour la quatrième fois consécutive

Et de quatre pour Electroplanet. Le leader de l’électroménager au Maroc vient d’être élu « Meilleur service client de l’année », et ce, pour la quatrième année consécutive. Décerné par le Baromètre Service Clients Maroc (BSCM), ce prix est la consécration et la reconnaissance de la qualité de l’engagement d’Electroplanet envers le client, associée à sa capacité à diversifier son offre et à capitaliser sur l’expertise de ses vendeurs.

« Nous sommes très fiers et honorés de recevoir à nouveau ce prix, déclare Hakim Mataich, Directeur Général d’Electroplanet. Cette distinction vient couronner nos efforts entrepris depuis nos débuts, mettant le client au centre de nos préoccupations. A chaque instant, Electroplanet lui propose un niveau de service minutieux de grande qualité, instaurant ainsi une relation de confiance encore plus personnalisée. Nous déployons sans cesse le meilleur pour notre clientèle qui le mérité amplement. »

Plaçant le client au centre de sa politique, Electroplanet se démarque par une stratégie optimale reposant sur des systèmes de mesure de qualité du service, à travers des enquêtes de satisfaction, des visites mystère et des enquêtes post SAV, tout en établissant de nouveaux challenges et objectifs à atteindre. Electroplanet a également affiné sa politique SAV, offrant à ses clients la possibilité de bénéficier d’un SAV de premier plan (livraison sous 24h, installation de A à Z… ), en plus du service de réparation de tous les produits à domicile.

L’enseigne spécialisée dans l’électroménager propose également des offres promotionnelles et exclusives que ce soit en boutiques ou sur le net, et ce, tout au long de l’année. Fort de l’expérience achat proposée, Electroplanet est notamment devenu une référence dans le Royaume en matière de ventes en lignes d’électroménager et de produits hightech.

Et pour toujours être à la hauteur de ses clients exigeants, Electroplanet s’attelle à maintenir des standards élevés de qualité comme à travers la formation continue de ses équipes. Pour rappel, l’entreprise s’est hissée à la 4ème place du classement annuel «Best Place To Work Maroc 2021 ».