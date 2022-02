Electroplanet change le design de ses magasins et lance une nouvelle politique SAV (VIDEO)

A l’occasion du 13ème anniversaire de Electroplanet, le leader de l’électroménager au Maroc continue à placer le client au centre de toutes ses décisions, en changeant le design de ses magasins et en lançant une toute nouvelle politique SAV.

Afin de célébrer cette date anniversaire, Electroplanet vient officiellement de procéder à la réouverture de son magasin du Technopark Casablanca, et ce après plusieurs semaines de travaux de rénovation. Ce magasin de 1780 m², la plus grande surface au Maroc, inaugure le tout nouveau design qui sera prochainement implémenté dans les autres points de vente d’Electroplanet dans différentes villes du Royaume.

Le magasin Electroplanet du Technopark intègre désormais un concept à la fois original et innovant, qui invite à une toute nouvelle façon de penser l’électroménager et le hightech. La décoration du magasin fait puissamment appel à l’héritage de la marque, avec de nombreuses signatures de style qui sauront séduire les amoureux du gaming, de la pop culture et de la musique, étant donné que ces trois nouveaux univers ont été harmonieusement intégrés au sein du magasin.

Electroplanet affine également sa politique SAV en offrant désormais à ses clients la possibilité de bénéficier d’un SAV de premier plan. Ceux-ci pourront ainsi profiter de la livraison sous 24 h, mais aussi de l’installation de A à Z de tous les produits mis en vente dans le magasin, en plus des travaux de plomberie et d’électricité s’y rapportant. Les clients profiteront en outre du service de réparation de tous les produits à domicile, et ce même s’ils ont été achetés ailleurs. Ils bénéficieront aussi d’une extension de garantie pouvant aller jusqu’à 5 ans.

13 années de succès

En 13 ans, que de chemin parcouru pour le leader marocain de la vente de l’électroménager et du hightech. L’épopée de Electroplanet a débuté en novembre 2008 à Marrakech, avec l’ouverture d’un premier magasin de 1200m² en plein cœur de la ville ocre. Les années suivantes, Electroplanet les consacrera à étoffer davantage son réseau. En 2011 par exemple, pas moins de 4 nouvelles ouvertures furent opérées par l’enseigne dans plusieurs villes du Royaume (Tanger, Salé, Mohammdia, Oujda, etc.). S’en suivront alors, quelques années après, plusieurs autres ouvertures à Kénitra, Safi, Casablanca, Témara, etc.

En 2018, et bien avant que ne survienne la crise COVID19, Electroplanet empruntera déjà le virage digital en créant son site web www.electroplanet.ma, qui deviendra une référence au Maroc en matière de vente en ligne d’électroménager et de produits hightech.

En 2020, et malgré une année marquée par les soubresauts de la crise sanitaire liée à la COVID19, Electroplanet a maintenu son programme d’extension de réseau avec 4 nouvelles ouvertures à Tétouan, Casablanca et Marrakech.

Aujourd’hui, Electroplanet propose le plus large choix de produits hightech au Maroc, avec plus de 3000 références à la pointe de la technologie et plus de 60 marques différentes. Electroplanet compte aussi à son actif 39 magasins répartis dans les principales villes du Royaume (Marrakech, Casablanca, Rabat, Tanger, Mohammedia, Salé, Agadir, Fès, Oujda, Kenitra, El Jadida, Tétouan, Nador, Safi, Meknès, Tétouan, Témara).

Vision 2025

Electroplanet, à travers son site web www.electroplanet.ma, entend devenir le leader du e-commerce de l’électroménager et des produits high-tech au Maroc. L’entreprise a déjà largement réussi à appréhender le virage du digital, en axant sa présence au sein du Royaume sur un modèle omnicanal reposant sur ses magasins physiques et sur son site marchand. La Vision 2025 de Electroplanet consiste également à continuer à capitaliser toujours autant sur l’humain. L’entreprise compte sur ses 1200 collaborateurs dont l’expertise et la passion sont largement reconnues. Pour rappel, Electroplanet a occupé la 4ème place au classement annuel « Best Place To Work Maroc 2021». L’engagement de Electroplanet en faveur de la durabilité n’est également plus à prouver et représente l’une des figures de proue de sa Vision 2025. L’entreprise continue à encourager ses clients à adopter certains réflexes qui sont en faveur d’une consommation plus raisonnée de l’électricité, et ce à travers l’affichage des données énergétiques des appareils que Electroplanet commercialise. Electroplanet s’engage ainsi à intégrer les enjeux environnementaux dans ses métiers, en agissant sur son empreinte énergétique et carbone, mais aussi à guide ses clients vers les produits les moins impactant sur l’environnement et d’adopter une consommation plus responsable.