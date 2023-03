Electro Bousfiha ouvre son plus grand Showroom à Dar Bouazza

En ce début du mois de mars, Electro Bousfiha, spécialiste marocain de la distribution de l’électroménager, de la climatisation et de l’ameublement, a officiellement inauguré en présence des médias, son nouveau Flagship store à Dar Bouazza, le plus grand de son réseau. Avec cette nouvelle ouverture, le groupe compte désormais 5 magasins implantés dans 5 villes du Royaume. Ce nouveau point de vente est idéalement situé sur la route d’Azemmour.

Opérant dans la région de Meknès depuis les années 1960 en tant que l’une des premières enseignes de distribution d’électroménager, l’implantation du nouveau Flagship store Electro Bousfiha à Dar Bouazza vient étoffer le réseau du groupe. Ce nouveau magasin, qui bénéficie d’un emplacement stratégique au sein d’une ville dont l’économie connait une croissance exponentielle, vient renforcer la présence casablancaise d’Electro Bousfiha en allant au plus près d’une clientèle qui a choisi de s’installer hors des murs de la ville blanche.

Avec ce nouveau point de vente à Dar Bouazza, Electro Bousfiha entend instaurer un véritable hub logistique pour l’enseigne au niveau de la région du Grand Casablanca. Plus qu’une extension de réseau, il s’agit d’un fort déploiement et de promotion de la marque en vue de garantir aux clients un maximum de proximité.

Sur une superficie s’étendant sur 1200 m², le nouveau showroom dispose d’un parking aérien et expose une très riche gamme d’articles électroménagers innovants, ultra-modernes et offrant un excellent rapport qualité/prix. Ce nouveau point de vente a nécessité un investissement à hauteur de 20 MDH et compte une équipe de 20personnes formées et qualifiées pour répondre aux différentes sollicitations des clients.

De même, il propose, dès son ouverture, un large choix de références et de marques avec un service après-vente complet, une force de vente compétente et une garantie pour tous les produits de l’enseigne allant d’un an jusqu’à 10 ans. Enfin, Electro Bousfiha met à la disposition de ses clients des conseillers expérimentés dans tous ses magasins pour les aider à choisir les meilleures solutions en fonction de leurs besoins, de même qu’un service de livraison et d’installation est offert sur les 5 villes d’implantation des magasins et leurs périmètres, à savoir : Casablanca, Fès, Meknès, Tanger et le tout dernier à Dar Bouazza. Par ailleurs, Electro Bousfiha bénéficie également d’une forte présence sur le web avec un site e-commerce pour appuyer sa résonance digitale.

La stratégie d’expansion du groupe ne s’arrête pas là, car bénéficiant de la confiance de sa clientèle, Electro Bousfiha vise à renforcer sa présence à travers tout le Royaume et ambitionne de se positionner en tant que N°1 de la distribution de l’électroménager au niveau national avec des perspectives de développement à l’international, notamment en Afrique Subsaharienne. À ce titre, une nouvelle ouverture est prévue bientôt à Marrakech. Elle portera ainsi le nombre de magasins Electro Bousfiha à 6 d’ici la fin de l’année 2023.