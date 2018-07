Electricité: la Tunisie a besoin du Maroc

Dans une déclaration à l’agence TAP, Harrabi a assuré que le fonctionnement de la climatisation nécessite, à lui seul, 4000 MW vu la chaleur qui frappe le pays en été. Et d’ajouter que le système électrique maghrébin (Tunisie, Maroc et Algérie) est interconnecté afin de consolider les domaines de la coopération tripartite. «L’échange de l’électricité entre ces trois pays peut aller jusqu’à plus de 200%», a-t-il confié.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK