Eldon & Choukri Auctioneers organise une vente aux enchères inédite

Eldon & Choukri Auctioneers organise sa vente aux enchères estivale d’œuvres d’art le samedi 12 juin 2021 à partir de 17h au 100 Avenue Moulay Rachid, Anfa, Casablanca, Maroc. L’exposition publique se tient du lundi 7 juin au vendredi 11 juin de 10h à 13h et de 15h à 20h.

Amateurs d’art et collectionneurs réjouissez-vous. L’objet de vos rêves, le coup de cœur ou le cadeau que vous espériez est, sans nul doute, présent parmi les 141 œuvres de la vente aux enchères estivale de Eldon & Choukri Auctioneers prévue ce 12 juin 2021. Acteur incontournable du marché de l’art depuis 50 ans et sur deux générations, l’entreprise familiale E & C a le privilège et l’honneur d’accompagner, depuis toujours, collectionneurs institutionnels et privés ainsi qu’amateurs d’art. Dans le cadre de cette vacation exceptionnelle est présentée une riche sélection d’œuvres d’art inédites issue principalement d’importantes collections particulières. Assemblées le siècle passé sur plusieurs décennies par de fins esthètes et connaisseurs, elles regroupent un nombre considérable d’œuvres de qualité muséale d’une grande rareté.

En effet, lors de cette vacation seront proposés pour la peinture marocaine et orientaliste des œuvres exceptionnelles de maitres dont La cérémonie de la Baia’a devant les remparts d’Hassan El Glaoui, le diptyque sur peau de Belkahia, Wood Spring d’Ahmed Yacoubi , les œuvres monumentales de Drissi et Yamou, L’école coranique de Ben Ali R’Bati, La sortie du Sultan Moulay Youssef d’Henri Rousseau, La Chasse aux faucons de Gustave Flaschoen, L’odalisque de Jacques Majorelle ainsi que les œuvres de Ben Allal, El Farouj, Gbouri, Saladi, Miloud Labied, Hamidi, Chaïbia, Malika Agueznay, Najia Mehadji, Cruz Herrera, Van Biesbroeck et Mantel entre autres.

Les férus de sculptures seront ravis de découvrir une belle sélection de bronzes des artistes Ben Cheffaj, Ben Yessef et Ouazzani ainsi que l’imposante sculpture de Sijelmassi.

Un riche florilège d’œuvres ne manquera de surprendre aussi bien les collectionneurs que les amateurs. C’est à un véritable éblouissement des sens que vous êtes conviés.

Cette vente aux enchères offre un somptueux miroir de la richesse du patrimoine pictural au Maroc et rend hommage à plusieurs grands noms de la peinture orientaliste et de la peinture marocaine.

L’exposition à ne pas manquer se tient du 07 au 11 juin 2021.

Catalogue en ligne à partir du 03 juin au : www.eldonetchoukri.com