El Jadida: Elec expo, Ener Event & Tronica expo du 2 au 5 novembre

Investissements et des Exportations AMDIE, les grands opérateurs et donneurs de ses 12 pays membres seront présents via leurs Fédérations professionnelles qui proviennent des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’ivoire, Gabon, Guinée, Maroc, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.

Les 4 jours des Salons seront jalonnés de rencontres B2B, des conférences et des tables rondes dans le but de consolider/créer des courants d’affaires et d’échanges scientifiques aussi.

Nous prévoyons d’accueillir environ 10000 visiteurs professionnels, architectes, promoteurs immobiliers, ingénieurs, techniciens investisseurs, consultant, en plus de nos partenaires institutionnels : Offices, Ecoles supérieures et Centres de recherche et développement…

La séance inaugurale aura lieu le Mercredi 02 Novembre 2022 à partir de 15h00 en présence de :