Effondrement du cours du pétrole: quel impact sur les prix des carburants au Maroc?

L’importante chute internationale du prix du baril de pétrole est-elle due à la propagation du covid-19, ainsi qu’aux différends opposants les dirigeants de plusieurs puissances mondiales?

En tout cas, c’est ce qu’a déclaré à Le Site info le président de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service au Maroc. De surcroît, Jamal Zrikem croit savoir que cette chute des cours du pérole Brent aura un impact positif sur les prix locaux des carburants.

“Les prix du pétrole brut dans les marchés internationaux diffèrent selon plusieurs critères, dont la nature des contrats de vente et les stocks de sécurité des produits pétroliers”, a-t-il précisé.

Cependant, les prix des carburants sont du ressort interne et spécifique des entreprises de distribution sur le marché marocain, a également souligné Jamal Zrikem. “En tant que propriétaires de stations-service, nous n’avons aucune latitude concernant la tarification des carburants, comme je l’ai souvent répété. Cette opération de fixation des prix est bi-mensuelle et effectuée, au début et à la fin de chaque mois, par chacune des entreprises concernées. Elle se fait selon des critères complexes, tenant compte des stocks de sécurité emmagasinés, de la fluctuation du cours du pétrole, ainsi que celle du cours de change”, a expliqué le président de la Fédération des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service au Maroc.

De même que notre interlocuteur a assuré que l’effondrement des cours du pétrole (ndlr: consécutif à la décision de l’Arabie Saoudite de réduire ses tarifs), depuis lundi 9 mars, est sans précédent depuis plus d’une décennie.

Larbi Alaoui (avec Rim Tabiba)