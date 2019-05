EFE Maroc et la Fondation Citi consolident leur partenariat

La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE Maroc) et la Fondation Citi renouvellent leur partenariat pour une sixième année consécutive dans le cadre du programme “Formation pour l’avenir : L’emploi et la sensibilisation des jeunes de la région MENA” visant à outiller les jeunes et les femmes des compétences et des opportunités nécessaires pour une insertion réussie sur le marché du travail.

Ce programme repose sur une alliance régionale entre la Fondation Citi et le réseau EFE (Education For Employment) à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

“La Fondation Citi est un partenaire historique d’EFE qui a appuyé notre développement stratégique dans plusieurs pays dont le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Arabie Saoudite ainsi que les Émirats Arabes Unis”, indique Anas Guennoun, président d’EFE-Maroc.

La région MENA affiche le taux de chômage juvénile le plus élevé au monde. Au Maroc, près de la moitié des personnes âgées de 15 à 30 ans sont considérées comme NEET, n’étant ni scolarisées, ni en formation, ni employées.

“La jeunesse de notre pays est le moteur de son développement, d’où l’importance qu’accorde Citi à leur inclusion socio-économique. A travers le partenariat renforcé entre Citi et EFE, nous sommes très heureux de pouvoir contribuer, à travers la Fondation Citi, à améliorer l’employabilité des jeunes au Maroc et de plus de cinq cent mille jeunes dans le monde à l’horizon 2020”, précise Taoufik Rabbaa, PDG de Citi Maghreb.

“EFE est désormais reconnu comme un acteur du changement et une partie prenante clé à l’échelle régionale en matière d’emploi de jeunes talents aux opportunités limitées, et ce grâce à des alliances stratégiques d’envergure comme avec la Fondation Citi”, signale Salvatore Nigro, vice-président d’EFE-Global et directeur général d’EFE-Europe.

Ce partenariat régional s’inscrit dans le cadre de l’initiative “Pathways to Progress” (Les Voies du Progrès) de la Fondation Citi. “Ce programme à l’échelle globale investit dans des actions concrètes aidant les jeunes âgés de 16 à 24 ans à explorer leurs ambitions et leurs perspectives économiques en les connectant à des opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat”, explique Hasna Boufkiri, directrice des affaires publiques de Citi en Afrique du Nord.

Depuis 2013, le soutien de la Fondation Citi a permis à EFE d’impacter la vie de dizaines de milliers de jeunes à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord en leur ouvrant de nouvelles perspectives professionnelles. “Notre intervention est possible grâce au soutien stratégique, de long terme et à grande échelle de partenaires comme la Fondation Citi, qui investit non seulement dans l’avenir de notre jeunesse, mais également dans le renforcement des capacités des acteurs de la société civile”, conclue Jihane Lahbabi-Berrada, directrice générale d’EFE-Maroc.

