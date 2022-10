Edita Food Industries Morocco met en service une nouvelle unité de biscuiterie au Maroc

Moins d’un an après le lancement de son activité, Edita Food Industries Morocco dévoile la première phase de son plan de développement porteur de perspectives de croissance.

Après le lancement réussi de la marque HOHOs sur le marché marocain, le conseil d’administration d’Edita Food Industries Morocco a annoncé l’arrivée imminente d’une nouvelle gamme de produits fabriquée par sa deuxième ligne de production récemment mise en service sur son site de Berrechid.

Fruit d’un investissement global de 114 millions de dirhams à date, cette nouvelle ligne permettra de produire « Twinkies » une des marques phare du groupe et de s’incrire dans la stratégie de développement du portefeuille « made in Morocco » d’Edita.

Cette nouvelle gamme, revue pour répondre aux attentes gustatives marocaines, saura conquérir l’ensemble des consommateurs. Ce lancement sera prochainement suivi de celui d’autres marques déployées prochainement pour continuer à satisfaire les attentes des consommateurs marocains friands de nouveauté.

Edita Food Industries Morocco qui emploiera 287 personnes en 2022, prévoit de renforcer ses investissements au cours des prochaines années pour accélérer sa croissance et créer quelques 1100 opportunités d’emploi supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

À cet effet, le président d’Edita, M. Hani Berzi a déclaré : « Edita Maroc continue de franchir des jalons dont nous sommes immensément fiers. Malgré les défis du marché mondial, le lancement de HOHOs en décembre 2021 a été un grand succès et notre implantation a largement dépassé les attentes, et ce, en un temps record. Nous sommes impatients de pouvoir réaliser notre plein potentiel au Maroc avec notre partenaire Dislog Group et cette deuxième ligne le démontre bien. En outre, nous nous engageons à augmenter nos investissements dans cette usine de fabrication et à continuer à proposer de nouveaux produits différenciés pour renforcer notre position sur le marché, à travers l’usine de Berrechid, qui est notre premier investissement Greenfield en dehors de l’Égypte et qui nous conforte dans notre stratégie d’expansion régionale.”

Pour sa part, Moncef Belkhayat, Président du conseil d’administration de Dislog Group et d’Edita Maroc, a ajouté: « Fort du succès rencontré à la suite du lancement de HOHOs, nous sommes confiant quant à la capacité des équipes à faire de cette nouvelle ligne une deuxième success story et ce grâce à la combinaison parfaite entre la maîtrise de la distribution, la connaissance du consommateur marocain et un R&D fort et innovant, leviers de croissance essentiels de l’industrie agroalimentaire. »

À propos d’Edita Food Industries S.A.E.

Edita, fondée en 1996 et dont le siège social est basé en Égypte, est un leader sur le marché égyptien

en pleine croissance des collations emballées. La Société fabrique, commercialise et distribue une

gamme de produits de collation cuits au four sous marque, y compris des gâteaux emballés, des

pâtisseries, des biscottes (blé cuit au four), des gaufrettes et des biscuits ainsi qu’une sélection de

produits de confiserie/friandise. Le portefeuille de marques locales de la société comprend des

marques connues telles que Todo, Molto, Bake Rolz, Bake Stix, Freska, Oniro, et MiMix. La

Société détient également la propriété exclusive des marques internationales Hostess qui sont:

Twinkies, Hoho’s et Tiger Tail en Égypte, Libye, Jordanie, Palestine, Maroc, Algérie, Tunisie,

Syrie, Liban, Irak, Bahreïn, Oman, Émirats arabes unis, Koweït, Qatar et Arabie Saoudite; et est

signataire d’un accord d’assistance technique et de savoir-faire pour fabriquer 11 marques

supplémentaires pour Hostess sur ses territoires. La Société détient la forte position du numéro un

sur le marché de ses principaux segments, notamment les segments des gâteaux et de la pâtisserie

ainsi que celui des biscottes, et la deuxième position sur le marché de la confiserie, et connaît une

position croissante sur le marché des gaufrettes. Au cours de l’exercice 2021, la société a réalisé

94,1% de son chiffre d’affaires en Égypte et 5,9% sur les marchés d’exportation régionaux.