Edita Food Industries Maroc: l’usine de Berrechid officiellement inaugurée (PHOTOS)

Edita Food Industries Maroc a été inaugurée en grande pompe en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, de l’Ambassadeur d’Egypte au Maroc, Yasser Ossman, du président de Dislog Group, Moncef Belkhayat ainsi que du président d’Edita, Hani Berzi.

Fruit d’une Joint venture (JV) créée par Edita et Dislog Group, la nouvelle entité de production sera en charge de la fabrication locale des marques de biscuits d’Edita et représente la première implantation industrielle d’Edita hors Egypte.

Située à Berrechid, l’unité de production a nécessité un investissement de 203 MDH et permet la création de 300 emplois directs et 400 indirects. Elle profitera aussi du large réseau de distribution de produits de grande consommation de Dislog ayant une couverture sur l’ensemble des canaux sur le territoire national, qui atteint plus de 72.000 points de vente.

Rappelons que l’unité de production a entamé ses activités commerciales en décembre 2021 et produit actuellement trois variantes des marques phares «HOHOs». Edita Maroc établit les bases d’une expansion future dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, et accompagne la transformation d’Edita en une institution multi-pays.