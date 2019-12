Economie: hausse des levées brutes du Trésor à fin novembre

Les levées brutes du Trésor ont enregistré une légère hausse de 0,2% pour atteindre 100,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2019, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

Cette évolution incorpore un raffermissement du volume souscrit des maturités longues, passant de 14,6 MMDH à 52 MMDH, prédominant les levées à hauteur de 51,6% après 14,5% l’année précédente, explique la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de décembre.

En revanche, le volume levé en maturités courtes et moyennes a reculé respectivement de 45,1% et 42,8% pour se situer à 9,2 et 39,6 MMDH, pour représenter respectivement 9,2% et 39,3% des levées après 16,7% et 68,8% un an auparavant, fait savoir la note.

Compte tenu de la hausse, en glissement annuel, des remboursements du Trésor de 6,1% à 79,7 MMDH à fin novembre 2019, les levées nettes du Trésor ont atteint 21,2 MMDH en baisse de 17,2% par rapport à fin novembre 2018.

S’agissant du volume des soumissions sur le marché des adjudications au titre du mois de novembre 2019, il a reculé par rapport au mois précédent de 20,2% pour se situer à 19,2 MMDH, relève la note, précisant que ce volume a été prédominé par les maturités longues à hauteur de 50,5% après 23,3% le mois précédent, suivies des maturités moyennes (39,2% après 57,5%) et des maturités courtes (10,3% après 19,2%).

SB