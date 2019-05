Eco-cité Zenata: les premiers logements bientôt commercialisés

Les premiers logements immobiliers du quartier résidentiel de l’Eco-Cité Zenata seront commercialisés dès juin 2019 par le groupe immobilier Mfadel.

Pionnier de l’investissement immobilier dans le nord de Casablanca, le groupe Mfadel a conçu un projet immobilier innovant au cœur de l’éco-cité de Zenata. Ce partenariat entre la Société d’Aménagement Zenata et le groupe Mfadel signe donc le démarrage des développements immobiliers au sein de l’Eco-Cité Zenata et annonce une série de plusieurs autres projets immobiliers dans la ville.

D’une superficie de 70 Ha, le premier quartier résidentiel de l’Eco-Cité Zenata est situé à seulement 400 mètres de la mer. Il est organisé selon les principes traditionnels des médinas marocaines et offre tous les équipements de proximité nécessaires en matière d’éducation, de culte, de santé, de commerce et de transport. Le quartier propose également un circuit piétons et cyclable favorisant un mode de vie durable associant l’efficacité au plaisir de se déplacer dans un espace public attractif.

Par ailleurs, ce premier quartier résidentiel de l’Eco-Cité Zenata met en avant la nature et le bien-être. C’est ainsi qu’il offre à ses futurs résidents un parc central de 6 Ha composé de plus de 1400 arbres de 32 espèces et de 1400 palmiers de 14 espèces, une grande clairière de jeux pour enfants et adolescents, d’agrès sportifs, de terrains multisports, de mobilier iconique, une promenade élégante, des fontaines sèches ainsi que d’une place publique.

Et ce n’est pas tout.

A proximité immédiate de la mer, il comprend également un parcours sportif de plus de 5 km linéaire, pour joggeurs et vélos (dont un parcours BMX), ainsi que des espaces pour les jeux d’escalades pour enfants et adolescents, 12 agrès sportifs (fitness outdoor), 7500m² d’espace vert et une place centrale de 1350 m².

Commercialisé dès juin de cette année, ce premier quartier résidentiel de l’Eco-Cité Zenata est l’alliance parfaite entre l’agréable cadre vie, le bien-être individuel et familial et la diversité des services de proximité. Un quartier résolument conçu pour assurer le bien-être de ses habitants.

A.K.A.