Eco-cité de Zenata: une “tour bioclimatique” de 16 étages

Pionnier de l’investissement immobilier dans le nord de Casablanca, le Groupe Mfadel persiste et signe en concevant un projet innovant au cœur de l’éco-cité de Zenata. Fier d’une tour écologique de 16 étages, Zenata Tower est un ouvrage résidentiel visionnaire qui s’inscrit parfaitement dans son environnement et répond avec pertinence aux enjeux de demain. Les 129 unités résidentielles seront commercialisées en juin 2019 et installeront encore plus Zenata en tant que pôle résidentiel, d’activités et écologique majeur du Royaume.

Zenata Tower : un projet d’exception en harmonie avec son environnement

Premier promoteur à croire au potentiel de développement de la nouvelle ville de Zenata, Groupe Mfadel endosse une nouvelle fois le costume de pionnier en lançant un projet novateur constitué d’une tour bioclimatique de 16 étages à l’architecture inédite. Baptisé zenata Tower, cet ouvrage d’envergure répondra parfaitement au cahier des charges établi par la Société d’Aménagement Zenata et présente des tarifs inédits dans l’axe Casablanca-Rabat où il est difficile de trouver une offre de ce standing à des prix aussi avantageux (moins d’un million de dirhams pour 100 m²).

Idéalement situé en bord de mer, le projet constitue un havre de paix et de verdure à seulement cinq minutes de Casablanca et 10 minutes de Mohammedia.

La finition haut de gamme fait la part belle aux matériaux nobles, (parquets, marbres, bois, sanitaires…) et au confort absolu (isolation thermique et phonique). Avec ses jardins extérieurs thématiques, ce projet d’envergure s’inscrit également dans une logique de développement durable et reflète parfaitement les ambitions de l’éco-cité de Zenata, véritable modèle africain en matière d’innovation et de durabilité.

En effet, depuis son étude, sa conception, son développement jusqu’à sa gestion, l’éco-cité répond aux enjeux actuels de développement économique, d’intégration sociale et de préservation de l’environnement, devenus de plus en plus pressants.

L’éco-cité Zenata, un modèle de ville innovante et durable.

Le modèle de l’éco-cité Zenata est né d’une approche intégrée : sa conception, son développement et sa gestion répondent aux enjeux d’un développement économique et d’intégration sociale en harmonie avec l’environnement.

L’utilisation des ressources naturelles est quant à elle optimisée afin de préserver les richesses disponibles, sauvegarder l’environnement et générer des économies.

En favorisant les éléments naturels, ses résidents profitent pleinement des bienfaits de leur environnement. Et en reprenant les codes de proximité des médinas marocaines, la mobilité des habitants s’en retrouve facilitée, et leurs temps de déplacement réduits. Ainsi, ils renouent avec la vraie vie de quartier.

Enfin, l’éco-cité est conçue pour anticiper l’évolution des modes de vie et reste ouverte à toutes les innovations qui favorisent son adaptabilité et améliorent la qualité de vie de ses résidents, véritables acteurs du changement.

