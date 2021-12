Eagle Hills livre la première phase de Rabat Square (VIDEO)

Eagle Hills livre la première phase de Rabat Square, son projet emblématique destiné à devenir le cœur vibrant de Rabat. Rabat Square incarne un lifestyle unique à la fois chic et premium

Eagle Hills, société d’investissement et de développement immobilier basée à Abu Dhabi, mène plusieurs projets d’envergure au Maroc, annonce la livraison cet été de la première phase de son projet Rabat Square. Composée des deux îlots Via et One, elle comprend 204 appartements, répartis sur 21 immeubles, avec des surfaces allant de 67 à 300 mètres carrés.

Du duplex au penthouse, en passant par l’appartement en rez-de-chaussée avec son jardin privatif, une large typologie de biens est proposée afin de répondre à toutes les attentes des propriétaires.

Les premiers résidents de Rabat Square ont déjà emménagé au sein du projet qui dispose d’une architecture moderne et d’un design raffiné.

M’Hammed El Merini, Directeur Général d’Eagles Hills Maroc, a déclaré : « La livraison de la première phase de Rabat Square constitue une étape majeure dans la vie de ce projet qui se veut emblématique d’un nouveau mode de vie au coeur du Domaine Dar Essalam. Nos engagements en termes de qualité sont ici portés à leur plus haut degré, en harmonie avec la vision que nous portons pour Rabat Square : un univers de raffinement dans l’un des plus beaux quartiers de Rabat. »

Outre les îlots résidentiels Via et One, Eagle Hills lance également la livraison de la première phase des locaux commerciaux de Rabat Square.

D’une superficie de 1 000 mètres carrés, elle réunit plusieurs enseignes dont Relais de Paris, Carrion, Amaya ou encore KSEC, qui ouvriront leurs portes en 2021. Le retail de Rabat Square s’étendra à terme sur plus de 6 000 mètres carrés. Il accueillera un large portefeuille de marques qui profiteront d’une destination centrale dotée d’une zone de chalandise à fort potentiel.

Au total, le projet Rabat Square verra le lancement de cinq phases. La deuxième est actuellement en cours de construction avec le premier îlot ORA, qui se compose de 13 immeubles ultra-modernes avec une multitude d’options résidentielles très haut de gamme.

Pour rappel, Rabat Square est à Domaine Dar Essalam le seul projet résidentiel à proposer des commodités et services haut de gamme digne des hôtels 5 étoiles. Rabat Square invite à un cadre de vie exceptionnel ouvert sur la Plaza avec la présence de cafés et de restaurants, mais aussi de boutiques et d’un hôtel.

En plus des espaces verts aménagés, chaque îlot de Rabat Square dispose d’équipements de loisirs et de bien-être comprenant deux piscines (l’une pour les adultes, l’autre pour les enfants), une salle de fitness (avec douches et sauna), un espace de yoga, un espace de jeux pour enfants et une salle polyvalente à la disposition des résidents. Tous les immeubles disposent par ailleurs d’un lobby aménagé en réception.

Conformément aux engagements qualité et services portés par Eagles Hills, les Résidences Rabat Square sont entièrement sécurisées. Elles bénéficient de finitions irréprochables et de matériaux d’exception : domotique et revêtements, mais aussi éclairages d’ambiance, équipements sanitaires et électroménagers, etc.

Eagle Hills convie dès à présent les futurs acheteurs à venir visiter Rabat Square et son bureau de vente, un écrin de 460 mètres carrés où sont commercialisées en exclusivité les résidences d’exception de ce projet novateur.