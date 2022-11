E-constat: une appli pour faciliter la déclaration des constats amiables

E-constat est une application lancée par la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR), pour faciliter la déclaration des constats amiables des accidents de la route. Toutefois, elle ne sera disponible que chez les constateurs. Détails.

À partir du 1er décembre, les automobilistes pourront déclarer un accident matériel aux entreprises d’assurances, et ce, en ligne ! La Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR) a annoncé qu’à partir de cette date, l’application E-constat sera opérationnelle, et ce, dans toutes les villes du Maroc. Il est à rappeler que la Fédération avait lancé, en février dernier, une période de test de ladite application, sur la ville de Casablanca comme site pilote. Le lancement de cette nouvelle application devrait permettre de dématérialiser le constat amiable papier en générant un constat électronique. La solution permet donc de reprendre la même présentation ainsi que les mêmes informations présentes dans le constat en format papier.

Dans le détail de son fonctionnement, cette application, développée sous l’égide de la FMSAR, est installée exclusivement sur les téléphones mobiles des agents constateurs et elle permet de déclarer facilement et rapidement un accident matériel aux entreprises d’assurances. La Fédération relève, par ailleurs, que «les conducteurs qui ne font pas appel au service d’un agent constateur continueront à utiliser le constat amiable papier pour relater les faits et les circonstances d’un accident de circulation ayant entraîné des dommages matériels».

En outre, s’agissant des constats établis de manière digitale par les agents constateurs, une attestation E-constat comportant le numéro du constat et le numéro d’immatriculation du véhicule est remise aux assurés pour permettre le téléchargement du constat électronique et procéder à la déclaration du sinistre auprès de leurs intermédiaires d’assurances (agents, courtiers et bureaux de gestion directe relevant des entreprises d’assurances).

Pour rappel, le projet de l’application E-constat a été dévoilé pour la première fois à l’occasion de la seconde édition des Rendez-vous de Casablanca de l’assurance organisée en 2015. Lors de ce rendez-vous phare de l’écosystème des assurances, la FMSAR et la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) avaient signé une convention de coopération pour le déploiement du E-constat au Maroc.