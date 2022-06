E-Commerce: Chari annonce l’acquisition de la startup Ivoirienne Diago

Fondée en janvier 2020, Chari est un distributeur digital de produits de grande consommation et de services financiers pour les commerces de proximité en Afrique Francophone. Chari a débuté ses activités au Maroc avant de les étendre en Tunisie au début de cette année 2022.

Aujourd’hui, Chari annonce l’acquisition de 100% des parts de Diago, une application ivoirienne de mise en relation entre boutiques de proximité et producteurs / importateurs de biens de grande consommation. Fondée en 2021 par Amidou Diarra and Ali Ouattara, deux anciens manager de Glovo et PepsiCo, diagoapp.net opère exclusivement à Abidjan. Ali et Amidou resteront respectivement CEO et COO de Diago et s’occuperont de l’expansion nationale de leur activité avant de l’étendre à d’autres pays subsahariens.

‘Toute l’équipe de Diago pourra bénéficier de l’ensemble des fonctions supports du groupe Chari. Le back office de Chari basé à Casablanca accompagnera Diago dans leurs besoins de mise en place de process opérationnels, d’outils IT et de service client’ annonce Cyrille Jacques, CSO / Vice-Président de Chari, en charge de son développement à l’international.

Après une preuve de concept réussie au Maroc, l’ambition de Chari est de devenir le leader de son modèle en Afrique Francophone. ‘Le secret d’une expansion réussie réside dans la mise en place d’une équipe locale qui maitrise les dynamiques de son marché. Réussir à convaincre des entrepreneurs locaux à s’unir avec Chari pour grandir encore plus vite est le véritable challenge de notre expansion. Nous continuerons à fédérer autour de nous, de jeunes et ambitieux entrepreneurs francophones Africains afin de créer ensemble un groupe panafricain dans la distribution de produits de grande consommation et de services financiers’ annonce Ismael Belkhayat, Co fondateur et CEO de Chari.

La transaction a eu lieu principalement en échange d’actions et a été accompagnée par les cabinets AF Legal, RBB International du coté Marocain et par Houda Law Firm du coté Ivoirien.

S.L.