E-commerce au Maroc: près de 13 millions d’opérations à fin juin

Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au Centre monétique interbancaire (CMI) ont réalisé 12,8 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 4,6 milliards de dirhams (MMDH) durant le premier semestre de 2022 (S1-2022).

Ces opérations ont enregistré une hausse de 36% en nombre et de 21,3% en montant par rapport à la même période de l’année 2021, précise le CMI dans son récent rapport sur l’activité monétique au Maroc.

L’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a progressé de +35,3% en nombre d’opérations, en passant de 9,1 millions de transactions durant le premier semestre 2021 à 12,3 millions de transactions durant le premier semestre 2022, et de +17,6% en montant, en passant de 3,6 milliards de DH au S1-2021 à 4,2 milliards de DH au S1-2022.

L’activité des paiements en ligne des cartes étrangères a progressé de +55,7% en nombre d’opérations, en passant de 308 milles transactions au S1-2021 à 480 mille transactions au S1-2022, et a progressé de +102,2% en montant, en passant de 166,8 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2021 à 337,2 MDH à fin juin 2022.

L’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 96,2% en nombre de transactions et de 92,6% en montant, fait savoir CMI.

S’agissant de l’activité des commerçants et eMarchands affiliés au CMI, elle a enregistré, durant le premier semestre 2022 quelque 66,7 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant global de 27,8 MMDH, en progression de +32,4% en nombre d’opérations et de +36,7% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.

Les paiements par cartes bancaire marocaines et étrangères se répartissent, en termes de volume, selon les secteurs d’activité suivants : La grande distribution (20,6%), Hôtels (10,5%), Stations (9,0%), Habillement (8,9%), Restaurants (8,7%), Santé (4,9%), Meubles & Articles Electr. (4,2%) et Autres secteurs (33,2%).