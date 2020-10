Du nouveau dans l’application « Daribati »

Dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de digitalisation, d’ouverture et d’amélioration des services offerts aux usagers, la Direction Générale des Impôts (DGI) a annoncé avoir développé une version bilingue (arabe et français) de l’application mobile « DARIBATI » et enrichi la rubrique « Attestations ».

Les adhérents des téléservices SIMPL ont dorénavant la possibilité de télécharger plusieurs attestations comme le bulletin de notification du numéro d’identification fiscale, l’attestation d’inscription à la taxe professionnelle, l’attestation du chiffre d’affaires, l’attestation de régularité fiscale, l’attestation de revenu, l’attestation de radiation de la taxe professionnelle et l’attestation de paiement de la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules, a indiqué la DGI sur son portail Internet.

La DGI a rappelé, par ailleurs, que dans le cadre de la gestion de proximité, l’application mobile « DARIBATI » offre divers services tels que la consultation de la situation fiscale (déclarations, versements, remboursements et restitutions, taxes et impôts émis…), le paiement, l’achat des timbres fiscaux etc.

S.L. (avec MAP)