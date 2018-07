DS Automobiles inaugure un showroom au Maroc

Jeudi 19 Juillet 2018, Tarafa Marouane, Président Directeur Général de Sopriam, Khalid KABBAJ, Directeur Général de Sopriam et Arnault RIBAULT, vice-président Marketing DS ont inauguré le DS Store de Casablanca et présenté DS 7 CROSSBACK, lors d’une cérémonie ou clients, partenaires et journalistes ont pu découvrir l’univers de la marque inspiré du luxe à la française.

“Nous sommes fiers d’être le distributeur exclusif de la marque DS au MAROC, marque qui incarne le savoir-faire du luxe français dans l’industrie automobile. L’ouverture du 2ème DS STORE est prévue au dernier trimestre de cette année à Rabat”, a déclaré Tarafa MAROUANE lors de cette cérémonie. Et d’ajouter: “nos clients ont été séduits par le nouveau DS7 CROSSBACK lancé au mois d’avril avec un niveau de commandes qui dépasse nos attentes”.

Arnaud RIBAULT, vice-président Marketing DS a précisé: “Casablanca est une des villes prioritaires ciblées par la Marque. Avec l’ouverture du DS Store Casablanca et le lancement de DS 7 CROSSBACK au Maroc, la marque franchit une nouvelle étape dans son développement international”.

“La marque DS a pour ambition d’atteindre le podium des marques premium d’ici 2020”, a déclaré Khalid KABBAJ, Directeur General de Sopriam.

Situé à Ain Sebaa, boulevard Moulay Slimane, à proximité des marques automobiles premium, le DS Store Casablanca est conçu dans l’esprit d’une boutique de luxe. L’atmosphère se veut cosy et haut de gamme par son design épuré, sa musique, sa lumière, ses matériaux et son parfum créés sur mesure. Le client est placé au centre de l’expérience de marque, grâce au DS Virtual Vision, il peut découvrir l’ensemble de la collection DS en réalité virtuelle.

Dans cet espace de 2065m2 (dont 410 m2 de surface Show Room), le DS Store, est un écrin exclusif pour l’ensemble de la gamme DS, dont la toute dernière création de la marque: DS 7 CROSSBACK.

Avec un design charismatique, des technologies de pointe, un raffinement dans les moindres détails et un confort empreint de sérénité dynamique, DS 7 CROSSBACK est un SUV qui répond parfaitement aux attentes des clients marocains.

Marque française née à Paris, DS a été créée le 1er juin 2014 et affirme son ambition : incarner dans l’automobile le savoir-faire français du luxe. Forte d’un héritage exceptionnel et animée par l’esprit d’avant-garde, la marque perpétue les valeurs d’innovation et de distinction de la DS de 1955.

Conçue pour une clientèle à la recherche d’expression personnelle, la Collection DS comprend DS 3, DS 3 CABRIO, DS 4, DS 4 CROSSBACK, DS 4S, DS 5, DS 5LS, DS 6 et DS 7 CROSSBACK. Elle propose des voitures qui se distinguent par leur design d’avant-garde, leur raffinement dans les moindres détails, leurs technologies avancées et leur sérénité dynamique.

DS 7 CROSSBACK, le SUV à l’innovation et au savoir-faire signés Paris, inaugure la seconde génération des modèles DS. Engagée dans la voie des voitures hybrides et électriques performantes, la Marque proposera dès 2019, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, l’hybride selon DS.

DS 7 CROSSBACK est distribué dans le réseau exclusif DS composé de DS Stores et DS Salons. DS a également un flagship le DS WORLD PARIS, situé au 33 rue François 1er à Paris. DS c’est aussi, une expérience de Marque qui se prolonge au-delà des produits, avec ONLY YOU, le programme de services exclusifs.