DS 7 CROSSBACK ÉLYSÉE, tout un symbole

Depuis la proclamation de la Ve République, les DS et SM, puis DS 5 et DS 7 CROSSBACK ont été utilisés par sept présidents. Lors de son investiture en 2017, Emmanuel Macron avait descendu l’avenue des Champs-Élysées à bord de DS 7 CROSSBACK PRÉSIDENTIEL. Dans cette nouvelle définition, DS 7 CROSSBACK ÉLYSÉE présente une motorisation hybride rechargeable E-TENSE de 300 chevaux avec une transmission intelligente à quatre roues motrices et une teinte Bleu Encre.

Pour répondre au cahier des charges de la Présidence de la République, DS 7 CROSSBACK ÉLYSÉE est allongé de 20 centimètres derrière le montant central pour devenir un outil de travail. L’espace aux jambes atteint jusqu’à 545 millimètres.

La banquette arrière est remplacée par deux sièges indépendants. Le cuir Noir Basalte reprend la signature bracelet de montre de DS Automobiles, un accoudoir vient séparer les deux sièges sous un ciel de toit exclusif en Alcantara®. L’aménagement de cet environnement de travail est complété par des chargeurs sans-fil et USB, ainsi qu’un porte-documents central ouvert.

DS 7 CROSSBACK ÉLYSÉE se distingue par ses feux flash bleu/rouge disposés sur la face avant, ses porte-fanions amovibles, ses badges « RF » sur les portes avant et « tricolores » sur la face avant et le coffre, ainsi que ses jantes 20 pouces spécifiques et une antenne pour un système de télécommunication dédié à la Présidence de la République. La longueur totale atteint 4,79 mètres avec un empattement en hausse de 20 centimètres à 2,94 mètres. La largeur reste identique à 1,91 mètre, comme la hauteur à 1,62 mètre.

DS 7 CROSSBACK ÉLYSÉE fera sa première apparition lors des cérémonies de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 pour marquer son entrée dans le parc automobile de la Présidence de la République française.