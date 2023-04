Dounia Boumehdi: ce qui est important pour la startup (VIDEO)

On assiste actuellement à une véritable dynamique en ce qui concerne l’accompagnement des startups innovantes, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour le développement économique du royaume. Dans ce sens, Les Inspirations Éco, en partenariat avec Tamwilcom, a tenu un évènement le 21 mars à Casablanca, afin d’effectuer un décodage de la situation au Maroc, histoire d’identifier les ambitions à atteindre et les challenges à relever.

Les intervenants: Hicham Zanati Serghini, DG de Tamwilcom ; Youssef El Alaoui, membre du conseil d’administration de Réseau Entreprendre Maroc ; Ghita Hannane, responsable Maroc de la Société Financière Internationale ; Dounia Boumehdi, présidente de la Commission amorçage de l’AMIC et Ali Sami, dirigeant de la Startup Blink Pharma.

Dounia Boumehdi, directrice générale de Maroc numeric fund, souligne également l’importance de la définition de la startup. Elle propose une définition basée sur trois critères : l’innovation, la scalabilité et le potentiel de croissance. La SFI, en tant qu’investisseur et partenaire du développement économique, reconnaît l’importance de soutenir l’écosystème des startups en Afrique francophone, y compris au Maroc. Dans ce contexte, la responsable Maroc de la SFI souligne que la définition de la startup constitue un enjeu majeur pour la mise en place de mesures d’accompagnement appropriés pour cet écosystème. Il est important, selon elle, de clarifier la définition de la startup au Maroc pour harmoniser les mesures d’accompagnement et éviter la confusion avec d’autres types d’entreprises.