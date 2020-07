Double consécration pour le groupe Attijariwafa bank

C’est une double consécration pour Attijariwafa bank Maroc et sa filiale banque offshore Attijari International Bank (AIB) qui viennent d’obtenir le prestigieux prix STP AWARD 2019 de Commerzbank AG. En effet, Attijariwafa bank et Attijari International Bank, banque offshore, ont été primées pour la qualité de leurs prestations dans la livraison des paiements commerciaux et des transferts financiers internationaux.

Le STP AWARD institué par Commerzbank AG, l’une des plus grandes institutions financières et bancaires présente dans plus de 50 pays, récompense chaque année les banques leaders dans le monde qui offrent la meilleure qualité de service dans le traitement des transactions financières internationales (paiements et transferts).

À cette occasion, Mme Sanaa DRISSI-ALAMI, responsable Trade Finance, F.I. et Correspondent Banking à la C.I.B., a affirmé : « Nous sommes fiers de recevoir le STP AWARD 2019 et nous en remercions vivement Commerzbank. Ce prix récompense la qualité de service de nos process de traitement des transactions internationales, le respect des règles de compliance et rend hommage à nos équipes. D’aucuns diront que la qualité de service est le cheval de bataille de toutes les institutions financières. C’est l’élément différenciateur par excellence et le KPI sur lequel notre attention et notre sens de l’innovation doivent être constamment portés. À ce titre, nous sommes pleinement mobilisés pour relever ce défi en continu. »

De son côté, M. Mohamed BENJELLOUN, Directeur Général d’Attijari International Bank a déclaré : « Nous exprimons nos vifs remerciements à COMMERZBANK pour l’octroi de ce prix prestigieux. C’est une fierté pour nos équipes et notre groupe. C’est aussi un gage de confiance, socle de la relation avec nos clients et nos partenaires. Ce prix est aussi un challenge dans le sens où il nous incite à innover et à améliorer en continu notre qualité de service tout en respectant les règles de compliance, de plus en plus rigoureuses imposées par les correspondants bancaires internationaux. »

Créée en 1994 à Tanger, AIB occupe aujourd’hui la position de leader dans la zone financière offshore. Elle jouit, en effet, d’une solide réputation de banque de référence dans la zone et a réussi à tisser un large réseau de partenariats stratégiques avec des institutions financières internationales et supranationales.

Par cette double consécration, le groupe Attijariwafa bank confirme son leadership en matière de qualité de service auprès de ses clients et de ses partenaires internationaux.