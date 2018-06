Douanes: des facilités pour les Marocains résidents à l’étranger

L’Administration des douanes et des impôts indirects (ADII) a mis en place un programme d’actions visant à faciliter aux Marocains résidents à l’étranger (MRE) leur passage en douane.

Ainsi, dans le cadre des efforts déployés pour informer les MRE des dispositions douanières les concernant, l’ADII a édité un guide douanier consultable sur le portail internet de la Douane (www.douane.gov.ma) et conçu et publié sur différentes plateformes d’information une capsule vidéo à travers laquelle elle sensibilise les Marocains du monde aux facilités qui leur sont accordées et la réglementation à respecter.

Ces deux initiatives viennent compléter la panoplie de moyens, supports et autres outils de communication proposés aux MRE durant la saison estivale, notamment l’espace web dédié, la cellule téléphonique à l’écoute des MRE et la mobilisation à travers le Maroc de plusieurs agents chargés de l’accueil et de la coordination.