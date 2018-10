Douane: une douzaine de documents ne seront plus exigés

Cette décision, qui « vient faciliter davantage les formalités douanières et éviter aux entreprises des déplacements inutiles », s’inscrit dans le cadre de la simplification des procédures et de l’allègement des formalités douanières au profit des opérateurs économiques, indique mardi l’ADII dans un communiqué parvenu à Le Site Info.

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a décidé de ne plus exiger une douzaine de documents aux opérateurs économiques, les informations qu’ils contiennent étant désormais consultés sur les bases de données internes et sur celles fournies par ses partenaires.